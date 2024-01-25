Galatasaray - İstanbulspor maçında ilginç anlar: Önce gol, sonra penaltı! İstanbulspor, Galatasaray deplasmanında 33.dakikada Emir Kaan ile durumu 2-0 yaptı. Ancak VAR incelemesinin ardından golden önce elle oynama tespit edildi ve Galatasaray penaltı kazandı. İşte yaşananlar...

Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 20:59 Güncelleme: 25.01.2024 - 21:04 facebook

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