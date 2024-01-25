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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - İstanbulspor maçında ilginç anlar: Önce gol, sonra penaltı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - İstanbulspor maçında ilginç anlar: Önce gol, sonra penaltı!

        İstanbulspor, Galatasaray deplasmanında 33.dakikada Emir Kaan ile durumu 2-0 yaptı. Ancak VAR incelemesinin ardından golden önce elle oynama tespit edildi ve Galatasaray penaltı kazandı. İşte yaşananlar...

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        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 20:59 Güncelleme: 25.01.2024 - 21:04
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        Önce gol, sonra penaltı!
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        Süper Lig 22. haftasında Galatasaray'ın İstanbulspor ile karşı karşıya geldiği maçta dikkat çeken bir an yaşandı.

        Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz kafayı vurdu. Savunma topu karşıladı. Hızlı gelişen İstanbulpor atağında Emir Kaan 33. dakikada golü attı. Sonrasında VAR'dan uyarı alan hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu izlemeye gitti.

        Barış'ın kafayla kaleye gönderdiği topta savunmanın elle oynadığı kararına varan Şimşek, Galatasaray lehine penaltı düdüğü çaldı. İstanbulspor'un golü geçersiz sayılırken, Sarı kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu 36. dakikada penaltıdan takımının beraberlik golünü kaydetti.

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