Galatasaray: 3 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 79. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile 90+2. dakikada penaltıdan Mauro Icardi attı. İstanbulspor'un golünü ise 28. dakikada Sambissa kaydetti. Ayrıca mücadelede hem Galatasaray'ın hem de İstanbulspor'un bir golü VAR kontrolü sonrası iptal edildi

Ajanslar Giriş: 25.01.2024 - 18:44 Güncelleme: 25.01.2024 - 22:33 facebook

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