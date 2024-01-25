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        Van'da serebral palsi hastası çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Van'da serebral palsi tedavisi gören 12 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:28 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:33
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        Van'da serebral palsi hastası çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Van'da serebral palsi tedavisi gören 12 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde serebral palsi tedavisi gören 12 yaşındaki çocuğun, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca çocuk için kente ambulans uçak gönderildi.

        Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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