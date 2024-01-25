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        Üst ligleri hedefleyen Vanlı kız futbolcular, milli takım hayali kuruyor

        ORHAN SAĞLAM - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nda ligin ilk yarısını 15 puanla üçüncü sırada tamamlayan Vangücü Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları, ligin ikinci yarısında başarılarını sürdürerek hem 1. Lig'e yükselmek hem de milli takım forması giymek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:07
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        Üst ligleri hedefleyen Vanlı kız futbolcular, milli takım hayali kuruyor
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        ORHAN SAĞLAM - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nda ligin ilk yarısını 15 puanla üçüncü sırada tamamlayan Vangücü Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları, ligin ikinci yarısında başarılarını sürdürerek hem 1. Lig'e yükselmek hem de milli takım forması giymek istiyor.

        Kentte spora kazandırılan kızlardan oluşturulan Vangücü Kadın Futbol Takımı, ilk kez mücadele ettiği TFF Kadınlar 2. Lig D Grubu'nda ligin ilk yarısında oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alarak 15 puan topladı.

        Grup liderinin 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan ve rakip fileleri 19 kez havalandırıp kalesinde 9 gol gören Van ekibi, 27 Ocak'ta başlayacak olan ikinci devre müsabakaları için İpekyolu 75. Yıl Stadı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.

        Cumartesi günü grup lideri olan Yüksekova Belediyespor ile evinde karşılaşacak olan Vanlı kızlar, bu maçtan galip ayrılarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

        Sezon sonunda hedeflerine ulaşmak için çalışan futbolcular, performanslarıyla milli takım forması giymenin hayalini kuruyor.

        - "Takımımızın tamamı Vanlı kızlardan oluşuyor"

        Vangücü Spor Kulübü Başkanı ve Teknik Direktörü Mecit Tekin, AA muhabirine, ligin ilk yarısını liderin 3 puan gerisinde tamamladıklarını söyledi.

        Sporcuların performansından memnun olduğunu belirten Tekin, "İkinci devrede rakiplerimize ev sahipliği yapacağız ve en avantajlı takımlardan biriyiz. Aynı zamanda şampiyonluğun favori takımıyız. Yapılacak birkaç transferle 1. Lig hedefimize daha kolay gerçekleştirebiliriz. Transferlerin olabilmesi için desteğe ihtiyacımız var. Kıt imkanlarla ligde mücadele ediyoruz. Takımımızın tamamı Vanlı kızlardan oluşuyor. Başka illerden 3 futbolcumuz vardı ama maddi imkansızlıklardan dolayı başka takımlara gittiler." diye konuştu.

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ozan Balcı'nın takıma büyük destek verdiğini anlatan Tekin, "Valimizin spora ve gençlere olan ilgisi bizi mutlu ediyor. Sadece Van Valiliğinin ya da belediyenin destek vermesi yetmiyor. Kentteki yöneticilerin ve iş insanlarının da takımı sahiplenmesini istiyoruz. Bu devreden sonra kente şampiyonluk getirip Van'ın ismini duyurmayı hedefliyoruz." dedi.

        En büyük desteği ailelerden aldıklarını vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

        "Aileler, kızlarını maçlarda yalnız bırakmıyor. Bu durum bizi mutlu ediyor. Futbolcular da motive oluyor. Futbolcularımız hem yetenekli hem de azimliler. Bu imkansızlıklara rağmen şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Şu an milli takımda oynayan oyuncumuz yok ama davet bekleyen 2 oyuncumuz bulunuyor. En kısa sürede bu kızlarımıza milli takım formasını giydireceğiz."

        - "Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz"

        Takımda 3 yıldır futbol oynayan Meryem Sevent ise ikinci yarıya sıkı hazırlandıklarını ve başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.

        Geçen sene çok çalışarak şampiyon olduklarını aktaran Sevent, "Şimdi de aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüp 1. Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Günde 3 saat antrenman yapıyoruz. Hocamız antrenman günlerimizi de artırdı. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

        Ligin en iddialı takımlarından biri olduklarını belirten Sevent, başarılarını sürdürerek milli takım forması da giymeyi hedeflediğini vurguladı.

        Takımdaki sporculardan Sedef Altun da "Takımda 1 yıldır futbol oynuyorum. Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz, çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Hafta sonu ikinci devre başlayacak. İlk maçımızda şu an olan takımla karşılaşacağız. İyi hazırlandık ve kazanacağımıza inanıyoruz. Şampiyon olmak ve hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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