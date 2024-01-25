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        Haberler Gündem Ebrar siteleri sanığı Ahmet Doğan, kendini böyle savundu: Binanın yerini bile bilmiyorum - En son haberler

        Ebrar siteleri sanığı Ahmet Doğan, kendini böyle savundu: Binanın yerini bile bilmiyorum

        "Asrın felaketinin adına yakışır şekilde çok büyük deprem oldu" diye konuşan Ebrar siteleri sanığı Ahmet Doğan, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmedi. Doğan, "Binanın yerini bile bilmiyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 21:55 Güncelleme: 25.01.2024 - 22:56
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        Ebrar siteleri sanığından savunma
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        Kahramanmaraş'ta yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Siteleri´nin L bloğun ilk duruşması görüldü. Binayı yapan kooperatifin başkanı aynı zamanda Ebrar Siteleri´nin kurucusu Tevfik Tepebaşı´nın da damadı olan tutuklu Ahmet Doğan suçlamaları kabul etmeyerek, "Kooperatifte gerektirdiği bütün izinler ibralar, toplantılar her şey yapıldı. Tek bildiğim, asrın felaketinin adına yakışır bir şekilde çok büyük bir deprem oldu" dedi. Mahkeme heyeti, dosyada tutuksuz olan Tevfik Tepebaşı´nın tutuklanmasına karar verip duruşmayı erteledi.

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        Asrın depreminde 57 kişinin yaşamını yitirdiği L Blokla ilgili 3´ü tutuklu,1´i firari 7 kişinin `Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma´ suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle davanın ilk duruşması 3´ncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Duruşmada ölenlerin yakınları, taraf avukatları, tutuksuz sanıklar Lütfi Timurbanga ve Nebi Koska hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa Timurbanga´nın katılmadığı duruşmaya tutuklu Ahmet Doğan, Ferhat Bülent Özer ve Atilla Öz ile başka dosyadan tutuklu olan Tevfik Tepebaşı kaldıkları cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı.

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        'BİNANIN YERİNİ BİLE BİLMİYORUM'

        Duruşma, sanıkların savunmasıyla başladı. İlk savunmayı yapan Ferhat Bülent Özer, suçlamaları kabul etmedi. Binanın proje müellifinin hayatta olmayan Murat Gitmiş olduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Murat Gitmiş benim okul arkadaşımdı. Kendisine güvenip 120 günlük Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) verdim. İlk sorgumda ruhsatın fotoğrafını telefondan göstermişlerdi ve baktığımda imza ilk etapta benim gibi göründü. Ama daha sonra avukatımın bana getirdiği ruhsat fotokopisine baktığımda imzanın bana ait olmadığını, ruhsatta tahrifat yapıldığını gördüm. Ayrıca ben 2004 yılında büro tescil belgemi yenilememiştim. 15 Şubat 2005´te Adıyaman Belediyesi´nde işe başladım. Benin binanın yıkılmasıyla ilgili sorumluluğum yok. Murat Gitmiş dışında hiç kimseyi tanımıyorum. Binanın kontrol ve denetimine gitmedim. Binanın yerini bile bilmiyorum."

        'SUÇLU OLMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM'

        Binayı inşa eden Zirve Konut Yapı Kooperatifi´nin başkanı Ahmet Doğan da suçsuz olduğunu söyledi. Ev sahibi olmak için kooperatife üye olduğunu daha sonra seçimde başkan seçildiğini belirten Doğan, kendisini şöyle savundu:

        "Buranın mühendisi, mimarı, ustası, yani yönetmeliğin getirdiği her şeyi yapılmıştır. Ben bir öğretmenim, inşaattan anlamam ama kooperatifte gerektirdiği bütün izinler ibralar, toplantılar her şey yapıldı. Tek bildiğim, asrın felaketinin adına yakışır bir şekilde çok büyük bir deprem oldu. Suçlu olmadığımı düşünüyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha devletimize, milletimize, insanlığa yaşatmasın. İlk önce kooperatife üye oldum daha sonra seçimlerde de başkan oldum. Kooperatif bünyesinde herhangi bir müteahhit yok. Biz işten anlamadığımız için paket olarak Murat Gitmiş´e verdik. Biz sadece kendisine ödemesini yaptık ve kendisi de inşaatı iyice takip etti. Biz sadece mali destek sağladık, yapım aşamasında da sorumluluğu ona verdik."

        Ebrar Siteleri´nin kurucusu Tevfik Tepebaşı da diğer davalarda olduğu gibi bu davada da öğretmen olduğunu ve inşaattan anlamadığını belirterek, "Ben Başak Konut Yapı Kooperatifi başkanıyım. Burası Zirve Konut Yapı Kooperatifi tarafından yapılmıştır ve buna rağmen `Tevfik Tepebaşı müteahhit´ demelerine bir anlam veremiyorum" dedi.

        Tutuksuz sanıklardan Nebi Koska ise savunmasında L blokla hiçbir alakası olmadığını kaydederek, "Ben sıva işçisiyim. Komple sıvasını yapıp işçilik parasını aldım. Paramı da Mustafa Timurbanga´dan aldım" dedi.

        Lütfi Timurbanga da ev almak için kooperatife üye olduğunu ancak kendisinin yönetim kurulu üyesi yapıldığından haberi olmadığını belirterek, aldığı evi de inşaat tamamlanmadan başkasına sattığını söyledi.

        Tanıkların da dinlendiği duruşmada ölenlerin yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, dosyada tutuksuz olan Tevfik Tepebaşı´nın tutuklanmasına karar verip duruşmayı erteledi.

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        #ebrar siteleri
        #Ahmet Doğan
        #KAHRAMANMARAŞ
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