Adana’da otomobil jantı satan iş yerine giren hırsız, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalanarak polise teslim edildi. Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan otomobil jantı satan iş yerinde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre; vatandaşlar iş yerinin içerisine zorla birinin girdiğini fark etti. Daha sonra iş yerine doğru gelen vatandaşları gören, şüpheli kaçmaya çalıştı. Ancak vatandaşlar izin vermedi, şüpheliyi yakaladı ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.



İsmi öğrenilmeyen şüpheli gözaltına alınırken; ”Ne hırsızlığı ya, kim girmiş, ben mi girmişim? Kamera görüntüleri çıksın” sözleriyle kendini savundu.

Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ