Son zamanlarda popüler olan kripto para borsalarından Vebitcoin, son günlerde kripto para borsalarında yaşanan düşüşle birlikte kapandı. Ekonomi gündemine son dakika olarak düşen gelişmenin deetyaları ve "Vebitcoin sahibi kim?" sorusunun cevabı merak edilip araştılıyor. Peki, Vebitcoin'in sahibi kim? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

ÖNCE THODEX SONRA VEBİTCOİN

Kripto para borsası Thodex'in ardından Vebitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Borsanın internet sitesi vebitcoin.com’da şu açıklama yer alıyor: “Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliy

VEBİTCOİN YÖNETİCİLERİ HAKKINDA İNCELEME

Bu arada MASAK'ın Vebitcoin'in Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koyduğu öğrenildi.

Ayrıca söz konusu firma ve yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldı.

Vebitcoin son dönemde platformla ilgili yaşanan sıkıntılar üzerine 17 Nisan'da şu açıklamayı yapmıştı: "Bankalarımızın alt yapısında gerçekleştirdiğimiz iyileştirme çalışmaları ve son dönemlerde kripto para sektöründe yaşanan gelişmeler ile birlikte regülasyon süreçlerine olan hazırlığımızdan dolayı işlemlerimizde yoğunluk mevcuttur. Bu durum çekim taleplerinizde gecikmelere sebep olmakta, işlemleriniz beklenenden daha uzun sürede gerçekleşebilmektedir. Bu süreçleri en iyi sürede tamamlamayı hedefleyerek, kullanıcılarımız için daha akıcı ve optimize edilmiş bir ticaret deneyimi sunma hedefimiz doğrultusunda beklediğimiz yüksek standartlı ticaret faaliyetlerinizden emin olmanızı istemekteyiz. En kısa sürede işlemlerinizin tamamlanmasını sağlayacağız."

VEBİTCOİN'İN SAHİBİ KİM?

Vebitcoin 2017 Ağustos ayında kurulmuştu. Merkezi Muğla'da olan Vebitcoin Türkiye'deki kripto para borsalarında işlem hacminde 6. sırada yer alıyordu. Son 24 saate işlem hacmi 510 milyon TL olmuştu.

Ticaret sicile göre şirketin kurucusu ve CEO'su İlker Baş. Muğla'da İddaa bayii işleten İlker Baş, aynı zamanda Muğla Ticaret Odası meclisi üyesi.

Şirket 50 bin TL sermaye ile kurulmuş. 2020'nin Şubat ayında sermayesini 950 bin TL artırarak 1 milyon TL'ye çıkarmış.