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        Haberler Ekonomi Teknoloji Vergisiz telefon ve bilgisayar uygulamasında öğrencilere Hepsiburada’dan destek - Teknoloji Haberleri

        Vergisiz telefon ve bilgisayar uygulamasında öğrencilere Hepsiburada’dan destek

        1 Kasım 2023'ten itibaren üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararının 25 Ekim'de Resmî Gazete'de yayınlanmasını takiben, Hepsiburada da öğrencilere sunacağı ek avantajları açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 15:28 Güncelleme: 25.10.2023 - 15:28
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        Vergisiz telefon kampanyasına destek
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        Hepsiburada, öğrencilere vergisiz cihaz projesine dahil olan 9500 TL altındaki telefon, tablet ve bilgisayar modellerini, 1 Kasım’dan itibaren öğrencilere özel ödeme kolaylıkları ve hızlı teslimatla öğrencilere sunacak.

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        Hepsiburada Ticari Operasyonlar Başkanı Ender Özgün, “Öğrencilere sunulan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar fırsatı, ülkemiz gençlerinin teknolojiye daha kolay ve uygun fiyatlarla ulaşmasında yönelik önemli bir adım. E-ticaretin milli takımı Hepsiburada olarak, tüm ülkemize katma değer yaratacak bu projenin bir parçası olmaktan ve genç nesillerin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için teknolojik gelişmelere daha rahat ulaşmalarına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu inançla Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak öğrencilerimiz için ilgili modellerin daha erişilebilir olması hedefiyle tüm imkanlarımızı seferber etmeyi bir görev biliyoruz. Öğrenciler özel Hepsiburada limiti sayesinde 1 Kasım’dan itibaren alacakları telefonları 12 taksitle ödemeye başlayabilecekler” diye konuştu.

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        25 Ekim 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseköğretim öğrencilerine verilen teknolojik cihaz ve internet desteğinden, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencileri faydalanabiliyor. Açıköğretim öğrencileri bu kapsamın dışında kalıyor. Bir öğrenciye yalnız bir kez olmak üzere sağlanacak teknolojik cihaz ve bir yıllık internet desteği kapsamında, nihai fiyatı 9.500 TL’yi aşmayan mobil telefon, tablet ve bilgisayar cihazlarından faydalanılabiliyor. İkinci el cihaz satın alımları destek kapsamı dışında tutulurken, her bir öğrencinin bir defa kullanabileceği cihaz destek tutarı toplamı ise 5.500 TL olarak belirlendi.

        Açıklanan destek ile mobil cihaz ve bilgisayar almak isteyen öğrenciler Hepsiburada Limiti ile kart limitine takılmadan bankasız, taksitle ödeme çözümlerinden ve Hepsiburada’nın Türkiye’nin 81 iline ertesi gün güvenli teslimat avantajı ile faydalanabiliyor.

        Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mobil cihaz ve bilgisayar alımının yanı sıra, öğrencilere adına kayıtlı bir hatla kullanabileceği aylık 10 GB, yıllık ise 120 GB ücretsiz internet hakkı tanınıyor.

        Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle destekten yararlanan tarafından kullanılabiliyor.

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