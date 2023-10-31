Vergisiz telefonlar için özel indirim Özellikle e-ticaret sektöründe indirim ayı olarak görülen kasım ayında Hepsiburada'dan birçok farklı sektör ve alanda yapılan indirimlere ek olarak vergisiz teknolojik cihaz kampanyası için de özel hamle geldi. Yüksek fiyatlı telefon ve bilgisayarlar için özel indirimler gerçekleştirildiği belirtildi. 1 Kasım itibarıyla başlayan kampanyalar ile hane ekonomisine toplam 4 milyar TL katkı verilmesi hedeflendiği de açıklandı

Türkiye'de ve dünya çapında kasım ayı indirim ayı olarak görülüyor. Global çapta 'Black Friday' ismiyle anılan bu dönemde Türkiye'de de farklı kampanyaların yapıldığını görüyoruz. Otomotivden, teknolojiye birçok alanda dikkat çeken bu indirim sürecinde e-ticaret de her sene zirveye çıkıyor.

Önde gelen e-ticaret siteleri de farklı isimler altında bu dönemde indirimler yapıyor. 2023 yılının ise kasım ayı farklı bir indirim yarışına sahne olacak gibi gözüküyor. Çünkü merakla beklenen gençlere vergisiz telefon kampanyası da 1 Kasım itibarıyla başlıyor.

"ÖZEL OLARAK BU TARİHE DENK GETİRİLDİ"

Hepsiburada'nın gerçekleştirdiği 'Efsane Kasım' basın toplantısında soruları yanıtlayan CEO Nilhan Onal Gökçetekin, "Hükümetin gerçekleştirdiği vergisiz teknolojik cihaz kampanyasının kasım ayına denk getirilmesi bir tesadüf değil. Biz de firma olarak önde gelen teknoloji firmaları ile görüşerek, tablet, bilgisayar ve telefonlar için özel indirimler aldık. 10 bin TL, 11 bin TL seviyesindeki cihazları bu kampanyadan yararlanılabilmesi için koşul olan 9 bin 500 TL seviyesine çektik" ifadelerini kullandı.

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KAMPANYALAR 1 KASIM'DA BAŞLIYOR

Vergisiz teknolojik cihaz desteği kampanyası 1 Kasım 2023 itibarıyla hayata geçiriliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre, 9.500 TL'nin altındaki telefon, bilgisayar ve tabletler için üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin 500 TL teknolojik cihaz desteği sağlanacak. Bunun yanı sıra ayda 10 GB da internet desteği sunulacak. E-ticaret fiması da tam bu döneme denk gelecek şekilde 'Efsane Kasım' indirimlerini hayata geçirdiğini açıkladı.

Efsane Kasım için tüm paydaşlarıyla beraber hazırlanan Hepsiburada, yılın en önemli alışveriş dönemi ile ilgili hedefleri Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün sözcülüğünde düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

"HANE EKONOMİLERİNE 4 MİLYAR TL KATKI"

Alışverişte dünyanın en önemli dönemi Efsane Kasım’ı Türkiye’ye 7 yıl önce getiren ‘ilk e-ticaret şirketi’nin Hepsiburada olduğunu belirten CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, bu yılın plan ve beklentilerini 2022 ile karşılaştırmalı olarak paylaştı.

Kasım ayının e-ticaret ekosistemine etkilerini ve ekonomik katkılarını anlatan Gökçetekin, 2022’nin Kasım ayında 207 binden fazla kampanya düzenlediklerini ve siparişlerde 2 kat artışla 30 milyon ürün sipariş edildiğini vurguladı. Hepsiburada olarak geçen yıl, Efsane Kasım döneminde yapılan indirimli ve avantajlı kampanyalarla hane bütçelerine yaklaşık 1 milyar TL’lik destekte bulunduklarını, bu yıl ise hane bütçelerine toplam 4 milyar TL’lik destek sağlama hedeflerinin olduğunu belirten Gökçetekin, hem Hepsiburada satıcılarının yeni rekorlara imza atacağını hem de müşterilerin bu Efsane Kasım’da yapılacak kampanyalarla en uygun fiyat ve ödeme kolaylıklarıyla ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

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ŞUBATTA ÖDEME İMKÂNI

Firma aynı zamanda sunduğu Hepsiburada Limiti ile kart limitine takılmadan ihtiyaçlarını satın alanlar ayrıca, 12 ay taksit imkanıyla ödemeye başlayabilecek. “Şimdi Al, Şubat’ta Öde” kampanyası sayesinde ise, anlaşmalı banka kartlarıyla müşterileri, ürünleri hemen alırken ödemeye ise Şubat’ta başlayacak.

"120 BİN TELEFON İLE REKOR BEKLENİYOR"

“Efsane Kasım’da Hepsiburada kullanıcılarına; 3 milyon çorap, 1 milyon bardak, 500 bin sweatshirt, 750 bin bebek body’sinin yanı sıra binlerce tava, spor ayakkabı yastık, nevresim, termos ve saklama kabı sunacaklarını aktaran Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversite öğrencilerine sunulan vergisiz cihaz projesi kapsamındaki cihazlar da dahil olmak üzere 80 bin laptop, 25 bin tablet ve 120 bin cep telefonunun müşterileriyle buluşturacaklarını belirtti. Efsane Kasım’da bu yıl yine sürprizlerinin olduğunu ifade eden Ender Özgün, Hepsiburada üzerinde Kasım ayına özel uygun fiyatlı arsa ve 200 adet otomobili satışa sunacaklarını da belirtti. Tüm Türkiye’yi Efsane Kasım döneminde Hepsiburada’nın sunduğu özel fırsat ve avantajlardan faydalanabilmeleri için alışveriş listelerini hazırlamaya ve favori mağazalarını takip etmeye davet eden Ender Özgün «Hepsiburada Ailesi olarak bu yıl yine rekorlara imza atacağımız Efsane bir Kasım ayı yaşayacağımıza eminiz” şeklinde konuştu.