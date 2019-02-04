Yerli teknoloji üreticisi Vestel, Red Dot Design Award’dan tasarım ödülü alan ‘Sınırsız VLED TV’ modelini satışa sundu. İlk olarak Berlin’de düzenlenen 2018 IFA fuarında sergilenen televizyon, Türkiye’de üretilen ilk sınırsız TV olma özelliğine de sahip.

4 mm inceliğindeki çerçevesi, Quantum renk paleti, yüksek kontrastlı Dolby Vision teknolojisi, 4 çekirdek işlemci gibi özellikleri barındıran televizyon, dahili 4K uydu alıcısı sayesinde ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan 4K yayınları alabiliyor.

4K Ultra HD (3840 x 2160) çözünürlük sunan Vestel’in yeni ürünü aynı zamanda Smart TV özelliğine de sahip. 65 inçlik (164 cm) Vestel Sınırsız TV’nin tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 8 bin 499 TL olarak açıklandı.