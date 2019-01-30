Aylık 300 milyonu geçen tekil kullanıcısı olan popüler video paylaşım sitesi Dailymotion, geniş çaplı bir siber saldırı ile karşı karşıya kaldığını duyurdu.

2005 yılında kurulan Dailymotion’ın Fransa’daki merkezinden yapılan açıklamada, teknik ekiplerin, halen devam etmekte olan saldırıyı sonlandırmak ve kullanıcı verilerinin korunmasını güçlendirmek için aktif olarak çalıştığı belirtildi.

Yaşanan siber saldırıdan kaç kullanıcının etkilendiği henüz açıklanmazken, Dailymotion üyelerinin tüm mevcut oturumlarını kapatıp, şifrelerini de sıfırladı. YouTube ile aynı yıl hizmete açılan ve 30'dan fazla ülkede bulunan Dailymotion, Türkçe arayüzü ile Türkiye'de de yaygın olarak kullanılıyor.

Yaşanan sorunun nedenini ve niteliğini araştırmaya devam ettiklerini duyuran Dailymotion, aldıkları ilk önleyici tedbirlere ek olarak, Avrupa'daki GDPR düzenlemeleri ile uyum içerisinde veri koruma mercilerini de bilgilendirdiklerini açıkladı.

'DİĞER HİZMETLERDEKİ ŞİFRELERİNİZİ DE DEĞİŞTİRİN'

Siber saldırıyla ilgili olarak Dailymotion’dan kullanıcılarına gönderilen bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: