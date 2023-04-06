Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Uygulama
ABONE OL

Vietnam’dan, TikTok'a 'Toksik' İçerik’ uyarısı

Vietnam Bakanlık yetkilileri, TikTok paylaşımlarındaki 'hükümet karşıtı' içeriklere atıfta bulunarak atıfta bulunarak uygulamaya ‘Toksik İçerik’lerin kontrolü konusunda uyarıda bulundu.

Vietnam’dan, TikTok'a 'Toksik' İçerik’ uyarısı
HABERTURK.COM

Son dönemin kullanıcılar için 'gözde', hükümetler için 'tehlikeli' uygulaması TikTok. ABD ve Avrupa'nın ardından bu kez Vietnam'ın gündeminde. İnternet aktivitelerinin hükümet tarafından yakından takip edildiği ve kontrol altında tutulmaya çalışıldığı Vietnam'da Bakanlık yetkilileri TikTok'a uyarıda bulundu. -

"YETERLİ DENETİM YOK!"

Vietnam iletişim Bakanlığı, önde gelen sosyal medya uygulamasının 'Toksik İçerikler' konusunda yeterli denetimi uygulamadığı ve hükümetin yakında TikTok ve bu gibi ulusal yasaları ihlal ettiği düşünülen diğerlerinin operasyonlarını kısıtlamak için önlemler alabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Vietnam'ın Yayıncılık, Televizyon ve Elektronik Bilgi Otoritesi Müdürü Le Quang Tu Do Bakanlığın açıklamasına ek olarak, "Kötü yönetim ve gözetim, TikTok'ta 'sahte haberler' ve 'sapkın' ve 'hükümet karşıtı' içeriğin yayılmasına yol açtu. Bu gelişmeler ülkenin kültürünü ve ahlakını tehdit ediyor ve yozlaştırıyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Depremde hizmet veremediler ama imtiyazları aldılar
TEKNOLOJİ Depremde hizmet veremediler, imtiyazları aldılar
Almanya'dan Apple'a sıkı denetim
TEKNOLOJİ Almanya'dan Apple'a sıkı denetim
ABD'li teknoloji şirketi Meta'dan Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin hazırlıklar konusunda açıklama
TEKNOLOJİ Facebook, Instagram ve WhatsApp'tan '14 Mayıs' ...
Amazon'dan üretken yapay zeka girişimlerine destek
TEKNOLOJİ Amazon'dan global yapay zekâ programı
Depremzedelere destek uygulaması 'Relate'
TEKNOLOJİ Depremzedeler için psikolojik destek
Bill Gates, "Yapay zeka'yı duraklatma çağrıları zorlukları çözmez"
TEKNOLOJİ Bill Gates'ten AI tartışmalarına yanıt
İngiltere'den TikTok'a 12.7 milyon sterlin ceza
TEKNOLOJİ İngiltere'den TikTok'a 12.7 milyon sterlin ceza
ChatGPT’li robot Kıbrıslı Alnstein!
TEKNOLOJİ ChatGPT’li robot Kıbrıslı AInstein!
Virgin Orbit iflas başvurusunda bulundu
TEKNOLOJİ İngiliz milyarder uzayda havlu attı
Avustralya devlet cihazlarında Tiktok uygulamasını yasakladı
TEKNOLOJİ Avustralya'dan Tiktok yasağı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.