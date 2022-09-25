Vodafone: "Türkiye'de 5G’yi geciktirmek için herhangi bir neden yok

'Seçim, 5G’yi geciktirmesin!' 0:00 / 0:00

Dünya genelinde bugün itibariyle 83 ülkede 210 operatörün kullanıma sunduğu 5G için Türkiye’deki bekleyiş devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 5G ihalesinin 2023 yılında gerçekleştirileceğini kamuoyuyla paylaşması sektörü heyecanlandırdı. 5G'ye geçen ülkeler arasında Türkiye'nin de en kısa sürede katılması gerektiğini aktaran Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Sayın Bakanımız, 5G ihalesinin 2023’te gerçekleştirileceğini kamuoyu ve sektörle paylaştı. Bu haberden büyük mutluluk duyduk ve hazırlıklarımıza başladık. Yakın zamanda gerekli çalışmaların tamamlanarak ihalenin net takviminin ve detaylarının açıklanacağını düşünüyoruz, net tarihi heyecanla bekliyoruz" dedi. Vodafone'un 5G'ye yönelik çalışmaları ile Vodafone Türkiye'nin 5G'ye hazırlık süreci, İtalya'nın Milano kentinde bulunan Vodafone İtalya Deneyim Merkezi'ne düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı.

‘1 YILLIK GECİKME 120 MİLYAR TL’LİK MAHRUMİYET’ Türkiye'de 5G teknolojisini geciktirmek için herhangi bir neden göremediklerini belirten Hasan Süel, 2023 yılında gerçekleştirilecek olan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5G sürecini etkileyip etkilemeyeceği ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Dünya genelinde yeni nesil teknolojilere geçiş konusunda bir yarış yaşanıyor. Türkiye de bu yarışta yerini almalı ve 5G'de öncü ülkeler arasına girmeli..İnşallah yakın zamanda bizde de ihale takvimi açıklanır. Bu teknoloji üst ligi, Türkiye’nin bu ligde yer almasını beklemek için bir sebebinin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Başka bir takvime göre teknolojiyi geciktirmemek lazım. Bazı ekonomik göstergeler düzelecek diye 5G’yi geciktirmemek gerekir diye düşünüyoruz. 5G'nin 1 yıl gecikmesi 120 milyar TL’lik ekonomik faydadan mahrum kalmak demek."

“ELEKTRİKLİ VARKEN DİZELDE İNAT ETMEMELİ” Operatörler olarak altyapıda akıllı yatırımın yolunun 5G’den geçtiğinin altını çizen Süel, “Kaynakları en verimli şekilde kullanırken 5G teknolojisiyle müşterilerimize daha fazla kapasite sunabilecek, aynı yatırımla müşterilerimize daha yüksek hızlar ve çok daha düşük gecikme seviyeleri sağlayabileceğiz. Geleceğe yönelik kapasite artışı talebini 4.5G ile karşılamakta ısrarcı olmak, bugün elektrikli otomobil fabrikası kurmak varken dizel otomobilde inat etmeye benziyor. Hızlı değişim çağında eski teknoloji yerine yeni teknolojiyi kucaklamak gerek" diye konuştu.

"15 YILDA 1 TRİLYON TL’Yİ AŞKIN GELİR ARTIŞI SAĞLAYACAK” Deloitte ile birlikte hazırladıkları "Yeni Nesil Bağlantının Gücü: 5G Teknolojisinin Türkiye İçin Ekonomik ve Sosyal Faydaları” raporunda yer alan sonuçlara da dikkat çeken Süel, şu bilgileri verdi: “Araştırmamıza göre, operatörlerin 5G ihalesinin ardından 5 yıllık süreçte yapacağı yatırım ve hizmet harcamaları sonucu oluşacak GSYH etkisi 21 milyar TL olacak ve 25 bin kişilik ek istihdam sağlanacak. Türkiye'de 5G teknolojileri ile sağlanan üretkenlik ve ekonomik aktivite artışı ile 15 yıllık teknolojik döngüde 1 trilyon TL’nin üzerinde gelir artışı oluşacağı tahmin ediliyor. Çeşitli sektörlerde yaşanacak bu gelir artışı ile ülkemiz GSYİH'sinde 479 milyar TL'lik artış gerçekleşmesi bekleniyor. 5G’den en çok faydalanacak sektörler üretim, toptan ticaret ve perakende, ulaşım ve depolama, bilgi ve iletişim olacak. 5G'nin 1 yıl gecikmesi 120 milyar TL’lik ekonomik faydadan mahrum kalmak anlamına geliyor. Bu sonuçlar gösteriyor ki 5G'nin ülkemizde bir an önce hayata geçirilerek, özellikle sektörlerde yaratacağı verimlilik artışı ile ekonomik büyümeye katkısından faydalanmak gerekiyor."

"İHALE, YATIRIM DOSTU OLMALI" 5G ihalesinin yapısı hakkındaki beklentilerini de açıklayan Süel, “Öncelikle yatırım dostu bir ihale olmalı. Yüksek lisans bedelleri ve yükümlülüklerin, sürdürülebilir olmayacağını düşünüyoruz. Diğer yandan 5G’nin olmazsa olmaz tamamlayıcısı fiber altyapı konusu var. 5G’nin sunduğu düşük gecikme süresi ve yüksek hızlı bağlantının azami ölçüde gerçekleştirilebilmesi için mobil şebekede fiber bağlantı yoğunluğunu artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla, fiber yatırımlarının hızlandırılması, yatırım engellerinin ortadan kaldırılması önem taşıyor. 5G’ye hazır şebekelerin kurulmasında bir diğer önemli unsur, sektörde adil koşullarda toptan erişim hizmetlerinin sağlanması” diye konuştu.

5G İÇİN 5 GEREKÇE 5G’ye geçişin önceliklendirilmesi gerektiğine inandıklarını ifade eden Hasan Süel, 5G’ye geçmek için 5 gerekçeyi ise şöyle sıraladı: “Birincisi, daha hızlı, kaliteli, yüksek kapasiteli ve güçlü bir altyapıya kavuşacağız. İkincisi, akıllı yatırım yapmış olacağız; daha düşük maliyetle daha yüksek etki yaratacağız, yeni nesil bir teknolojiye geçerek ülkemizi bir üst lige taşıyacağız. Üçüncüsü, sanayide verimlilik ve hizmette yenilik sağlarken, yeni iş modellerinin oluşmasını mümkün kılacağız. Dördüncüsü, sağlıktan eğitime tüm kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm hızlanacak ve artacak. Beşincisi, 5G’nin ekonomik büyümeye ve ülkemizin rekabet gücünün artmasına önemli etkisi olacak.”