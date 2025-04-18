Vodafone’dan 5G öncesi sektörde reform önerisi

Vodafone, Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla 5G hazırlıklarını sürdürüyor. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, sektörde köklü bir yapısal dönüşümün gerektiğini belirterek, 5G ihalesi ve sabit genişbant lisans uzatım sürecinin bu dönüşüm için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

FiBER ALTYAPIDA ORTAK ÇÖZÜM ARAYIŞI

Engin Aksoy, Türkiye’de fiber altyapının yaygınlaşması gerektiğini vurguladı. Mevcut fiber uzunluğunun 588 bin kilometre olduğunu, ancak OECD ortalamasını yakalamak için bu rakamın yaklaşık 2 milyon kilometreye ulaşması gerektiğini belirtti. Baz istasyonlarının fiber bağlantısı için yerleşik operatörle işbirliğine açık olduklarını ifade eden Aksoy, yüksek kira bedelleri nedeniyle bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını dile getirdi. Aksoy, “Rekabet ve yatırım ortamını iyileştirecek adil düzenlemeler yapılmalı. Yerleşik işletmeci tarafından baz istasyonlarının fiber bağlantıları için makul şartlar içeren bir tarife yayımlanmalı” dedi.

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ORTAK ALTYAPI ŞİRKETİ İLE VERİMLİLİK ARTIŞI

Aksoy, fiber altyapının yaygınlaşması için ortak altyapı şirketi modelini önerdi. “Ülke kaynaklarının verimli kullanılması için ortak yatırıma imkân sağlayacak bir altyapı şirketi kurulmalı. Varlık Fonu’nun liderliğinde başlatılan girişimler umut verici, ancak somut adımlar bekliyoruz” diyen Aksoy, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin ayrıştırılmasının önemine dikkat çekti. Bağımsız bir altyapı şirketinin tüm operatörlere eşit hizmet sunarak rekabeti artıracağını ve yatırımların aboneye dönüşmesini hızlandıracağını belirtti.