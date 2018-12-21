Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu

Yılın son günlerini geçirdiğimiz şu günlerde Vogue dergisi 2018’in en iyi giyinenler listesini açıkladı. Kraliyet ailesinin en şık kadınlarından biri olarak kabul edilen ve stiliyle milyonlarca kadını hayran bırakan Kate Middleton, listede yer almadı. Meghan Markle ise eltisi Kate'e fark atarak listede üçüncü oldu