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Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu

21.12.2018 - 14:36 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Yılın son günlerini geçirdiğimiz şu günlerde Vogue dergisi 2018’in en iyi giyinenler listesini açıkladı. Kraliyet ailesinin en şık kadınlarından biri olarak kabul edilen ve stiliyle milyonlarca kadını hayran bırakan Kate Middleton, listede yer almadı. Meghan Markle ise eltisi Kate'e fark atarak listede üçüncü oldu

  • 1 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
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    Vogue dergisi kraliyet mensupları, oyuncular ve müzisyenlerin yer aldığı en iyi giyinenler listesini duyurdu. Sonuçlara göre Meghan Markle, eltisi Kate Middleton'ın tahtını ele geçirdi.

  • 2 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
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    Yıllardır zarif stiliyle pek çok moda dergisi tarafından övgüyle bahsedilen ve stiliyle milyonlarca kadını kendine hayran bırakan Kate Middleton, Vogue listesine giremedi.

  • 3 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
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    Kraliyet Ailesi'nin çiçeği burnunda üyesi Meghan Markle ise listede üçüncü sırayı kaptı. İlk çocuğunu bahar aylarında kucağına alması beklenen Sussex Düşesi, Lady Gaga, Rihanna, Emma Stone gibi isimlerle birlikte Vogue'nin en iyi giyinen listesinde yer aldı. 

     

  • 4 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
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    Meghan Markle'ın üçüncü sıraya yerleşmesinde en büyük etken olarak cesur tercihleri kabul edildi. 

  • 5 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
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    Markle, koyu oje yasak olmasına rağmen sürdü, Kraliyet Ailesi'nde tercih edilmeyen omuzu açık elbiseler giydi. İngiliz tasarımcıların yanında ABD'li tasarımcıların da kıyafetlerini giydi. Middleton ise koyu renk elbiseler ve uzun montlarla kendini riske atmadı. 

  • 6 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
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    Derginin belirlediğine göre yılın en iyi giyinen yıldızı Tracee Ellis Ross oldu. Onu Lady Gaga izledi. İşte Vogue'un en iyi giyinenler listesi...

    Tracee Ellis Ross

     

  • 7 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
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    Tracee Ellis Ross

  • 8 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
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    Lady Gaga

     

     

  • 9 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
    9 | 25

    Lady Gaga

     

  • 10 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
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    Meghan Markle

  • 11 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
    11 | 25

    Meghan Markle

  • 12 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
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    Zoë Kravitz

     

  • 13 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
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    Zoë Kravitz

  • 14 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
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    Zendaya

     

  • 15 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
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    Zendaya

  • 16 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
    16 | 25

    Paloma Elsesser

  • 17 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
    17 | 25

    Paloma Elsesser

     

  • 18 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
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    Saoirse Ronan

  • 19 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
    19 | 25

    Saoirse Ronan

  • 20 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
    20 | 25

    Rihanna

     

     

  • 21 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
    21 | 25

     

    Rihanna

  • 22 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
    22 | 25

    Emma Stone

  • 23 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
    23 | 25

    Emma Stone

  • 24 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
    24 | 25

    Gemma Chan

  • 25 Vogue 2018 yılının en şık giyinen kadınlarını duyurdu
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    Gemma Chan

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