VW o araçları Çin'de test edecek

HABERTURK.COM / Reuters

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW),Çin'de otonom araç testlerine başlayacağını duyurdu.

Çin'in doğusundaki Hefei kentinde başlayacak testlerde, VW bünyesindeki markalardan Audi'nin e-tron modelinin otonom özelliklerinin test edileceği kaydedildi.

Eylül ayında başlayacak testler, önümüzdeki yıl ise kamuoyuna açık alanlarda gerçekleşecek.

Geçtiğimiz Mayıs ayında VW, Çinli elektrikli araç geliştiricisi JAC'ın yüzde 50 hissesini 1.18 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de VW'nin agresif büyüme planı olarak algılanan bu hamlenin yanı sıra, VW'nin önümüzdeki dönemde şirketin yönetimini devralacağı ve kapsamda hisse oranını yüzde 75'e çıkaracağı belirtiliyor.

Alman üreticinin Çin'de FAW Grubu ve SAIC ile de ortaklıkları bulunuyor.

Volkswagen son olarak Haziran ayında ABD merkezli Argo AI isimi otonom araç girişimine 2.6 milyar dolar yatırmıştı.