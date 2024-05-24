Wanda Nara erotik pozlarını satışa çıkardı
Galatasaray'ın Arjantli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yetişkinlere yönelik bir siteye erotik pozlarını sattı
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yetişkinlere yönelik bir siteyle anlaşarak müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı.
Wanda Nara'nın erotik fotoğraflarına, ücretli üyelik karşılığında erişilebiliyor.
Fenerbahçeli bazı taraftar grupları, aralarında para toplayarak, söz konusu siteye üye olarak Wanda Nara'nın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
"EVLENMEDEN ÖNCE DÖRT TELEFONLA GEZERDİ"
Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda Mauro Icardi'nin evlilik öncesi özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Eşiyle ilişkisi hakkında konuşan Wanda Nara; "Benden önce yatağından 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra bu durum tamamen yok oldu" demişti.
Eşinin evlenmeden önce çapkın olduğunu ve dört telefon birden taşıdığını anlatan Wanda Nara; "Arkadaştık. Sürekli telefonda konuşurduk. Onu kızlarla tanıştırırdım, biriyle birlikte olduğunda bana söylerdi. Bekârken dört telefonla gezerdi. Telefonuna kaydettiği kadınları ülkelerine göre ayırırdı" ifadelerini kullanmıştı.
Bir tekne gezisi sırasında Mauro Icardi’nin telefonlarından birini denize attığını da söyleyen Wanda Nara, ilişkileri başladıktan sonra futbolcunun tamamen değiştiğini de sözlerine eklemişti.