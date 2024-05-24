Wanda Nara erotik pozlarını satışa çıkardı

Eşinin evlenmeden önce çapkın olduğunu ve dört telefon birden taşıdığını anlatan Wanda Nara; "Arkadaştık. Sürekli telefonda konuşurduk. Onu kızlarla tanıştırırdım, biriyle birlikte olduğunda bana söylerdi. Bekârken dört telefonla gezerdi. Telefonuna kaydettiği kadınları ülkelerine göre ayırırdı" ifadelerini kullanmıştı.