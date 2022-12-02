MESAJLARI TARİHE GÖRE ARAMA ÖZELLİĞİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Özellik hala test aşamasında, şu anda iOS kullanıcıları tarafından WhatsApp 22.24.0.77 sürümü eşliğinde denendiği söylendi. Özelliğin kısa bir zaman içerisinde Android ve masaüstü kullanıcıları için kullanıma sunulması bekleniyor.