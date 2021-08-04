WhatsApp ‘bir kez görüntülenen fotoğraf ve videolar' özelliği ile güncellendi - Haberler

WhatsApp’a çok kullanılacak yeni özellik! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Anlık iletişim platformu WhatsApp’a, bir kez görüntülenen fotoğraflar ve videolar özelliği geldi. WhatsApp’a gelen bu yeni özellikle artık kullanıcıların sadece paylaşmak için çektikleri fotoğraflar, galerilerinde sürekli yer kaplamamış olabilecek.

WhatsApp’tan konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda, “Bugün, açıldıktan sonra sohbetten kaybolan ve kullanıcılara gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayan yeni özelliğimiz, ‘Bir Kez Görüntülenen’ fotoğraf ve videoları kullanıma sunuyoruz" denildi.

Kullanıcılar bu yeni özellikle örneğin, bir mağazada denedikleri bazı yeni kıyafetlerin “Bir Kez Görüntülenen” fotoğrafını, belirli bir andaki hızlı bir ifadeyi veya Wi-Fi şifresi gibi hassas bir şeyi gönderebilecek. “Bir Kez Görüntülenen” medyalar için de uçtan uca şifreleme geçerli olacak. Medya görüntülendikten sonra, o sırada sohbette neler olduğu konusunda herhangi bir karışıklığı önlemek amacıyla mesaj "açıldı" olarak görünecek. Bu haftadan itibaren herkesin kullanımına sunulacak yeni özellikle, kullanıcılar gizli ve kaybolan medya gönderimi yapabilecek.

NASIL KULLANILIR?

“Daha fazla gizlilik için WhatsApp’ta alıcı tarafından bir kez açıldıktan sonra sohbetten kaybolan fotoğraf veya videolar gönderebilirsiniz” denilen WhatsApp’tan yapılan açıklamada, “Bir kez görüntüle” özelliğinin kullanımı ile ilgili olarak şu bilgiler verildi:

- Bu medyalar, alıcının Fotoğraflar veya Galeri uygulamasına ya da klasörüne kaydedilmez.

- Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde gönderdiğiniz fotoğraf veya videoları daha sonra tekrar görüntüleyemezsiniz.

- “Medyayı bir kez görüntüle” özelliği etkinken gönderilen veya alınan fotoğraf ya da videoları başka kişilere iletemez, kaydedemez, paylaşamaz ve bu içeriklere yıldız ekleyemezsiniz.

- Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde ayarlanmış bir fotoğraf veya videonun alıcı tarafından açıldığını görebilmeniz için alıcının okundu bilgisini etkinleştirmiş olması gerekir.

- Bu şekilde gönderilen ve gönderildikten sonraki 14 gün içinde açmadığınız fotoğraf veya videolar, süresi dolduğu için sohbetten silinir.

- Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde göndermek istediğiniz her fotoğraf veya video için medyayı bir kez görüntüle özelliğini seçmeniz gerekir.

- Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde ayarlanmış ve yedekleme yapıldığı sırada henüz açılmamış olan medyalar, yedekleme dosyasından geri yüklenebilir. Fotoğraf veya video açılmışsa ilgili medya yedeklemeye dahil edilmez ve geri yüklenemez.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

WhatsApp’tan yapılan duyuruda yeni özellik hakkında şu uyarılara da yer verildi:

- Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde ayarlanan fotoğraf veya videoları yalnızca güvendiğiniz kişilere gönderin. Örneğin, mesajlaştığınız kişi, ilgili medya kaybolmadan önce medyanın ekran görüntüsünü veya ekran kaydını alabilir. Gönderdiğiniz medyanın ekran görüntüsü veya ekran kaydı alındığında size bilgi verilmez. Gönderdiğiniz medya kaybolmadan önce, fotoğraf makinesiyle veya başka bir cihazla bu medyanın fotoğrafını veya videosunu çekebilir.

- Gönderdiğiniz şifrelenmiş medyalar, gönderildikten sonraki birkaç hafta boyunca WhatsApp’ın sunucularında saklanabilir.

- Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde ayarlanmış medyaların alıcı tarafından şikayet edilmesi halinde, ilgili medya WhatsApp’a iletilir.