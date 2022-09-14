WhatsApp ÇEVRİMİÇİ DURUM GİZLEME NASIL YAPILIR?

WhatsApp ayarlara gidin.

Hesap – Gizlilik menüsüne girin.

Son görülme ve çevrimiçi altında seçenekler görülecektir.

Son görülmeyi “Hiç kimse” olarak ayarlayın.

Daha sonra “Son görülme ile aynı” seçeneğini seçin.

Artık çevrimiçi gözükmeyeceksiniz. Kullanıcılar, WhatsApp’a giriş yaptıkları zaman tamamen çevrimdışı görünmeyi sadece bazı kullanıcılar için yapabiliyor. Diğer kullanıcılara yine online gözüke biliyorlar. Çevrimiçi görülme durumunu kimlerin görebileceğini ayarlamak içinde dört seçenek bulunuyor, “herkes, kişilerim, bazı kişiler hariç ve hiç kimse” özellikleri bulunuyor. Son görülme ve çevrimiçi modunu kapatan kişiler ayrıca karşı tarafından son görülmesini ve çevrimiçi durumunu göremiyor.