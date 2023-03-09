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WhatsApp'dan yeni özellik: Artık gereksiz gruplar silinecek!

WhatsApp'ta yer alan bazı grupların hiç eylemi olmadığı halde öylece duruyor olabilir. Bu eski gruplardan insanlara ayıp olmasın diye çıkamıyor olabilirsiniz. WhatsApp, sizi ölü gruplardan kurtaracak bir çözüm yolu buldu.

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  • WhatsApp'dan yeni özellik: Artık gereksiz gruplar süresi dolunca silinecek! WhatsApp süreli grup özelliği nedir?

    'SÜRESİ DOLAN GRUPLAR' ÖZELLİĞİ GELİYOR

    Eski gruplardan kurtulmak için yeni bir çözüm yoluna giren WhatsApp, kullanıcıların oluşturduğu gruplar için bir tür son kullanma tarihi belirlemeye karar verdi. 'Süresi dolan gruplar' adında geçecek bu özellik birçok kişiyi kullanılmayan gruplardan kurtaracak.

     
  • WhatsApp'dan yeni özellik: Artık gereksiz gruplar süresi dolunca silinecek! WhatsApp süreli grup özelliği nedir?

    BELİRLENEN SÜRE İÇERİSİNDE GRUP KULLANILACAK VE SİLİNECEK

    WhatsApp iOs beta sürümünde test edilen özellik, oluşturulan gruplar için bir hafta, bir gün veya özel bir tarih seçeneği oluşturmasını isteyecek. Böyelikle son kullanma tarihi geldiğinde grup bütün kullanıcılardan sillinecek. Eğer grubu uzun süreli kullanmak isterseniz son kullanma tarihi özelliğini devre dışı bırakabileceksiniz.
  • WhatsApp'dan yeni özellik: Artık gereksiz gruplar süresi dolunca silinecek! WhatsApp süreli grup özelliği nedir?

    AKTİFLEŞTİREN KİŞİLERDE GEÇERLİ OLACAK

    Süreli grup özelliği, sadece bu ayarı aktifleştiren kullanıcılarda açık olacak. Yani grup içerisinde 'Süresi dolan gruplar' özelliği kullanan kişinin belirlediği süre dolduğunda tek başına çıkabilecek, isterlerse diğer katılımcılar kalabilecek. 

     
  • WhatsApp'dan yeni özellik: Artık gereksiz gruplar süresi dolunca silinecek! WhatsApp süreli grup özelliği nedir?

    Özellik şu anda beta test aşamasında bir sonraki WhatsApp güncellemesinde kullanılması muhtemel gözüküyor. 

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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