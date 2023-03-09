'SÜRESİ DOLAN GRUPLAR' ÖZELLİĞİ GELİYOR

Eski gruplardan kurtulmak için yeni bir çözüm yoluna giren WhatsApp, kullanıcıların oluşturduğu gruplar için bir tür son kullanma tarihi belirlemeye karar verdi. 'Süresi dolan gruplar' adında geçecek bu özellik birçok kişiyi kullanılmayan gruplardan kurtaracak.