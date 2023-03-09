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Sadece makarna deyip geçmeyin: Pişirirken sağlığınız için 4 noktaya dikkat edin!

İtalyanca 'da tuzsuz makarnaya 'Sciocca' denir. Bu kelime aynı zamanda 'saçma' anlamına gelir. Bir yemeğin tadını en çok etkileyen unsurlardan birisi olan tuzu fazla eklemek sağlığa zararlı olabilir. İşte, makarna yaparken sağlığınız açısından dikkat etmeniz gereken 4 püf nokta

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  • Makarna deyip geçmeyin: Pişirirken sağlığınız için 4 noktaya dikkat edin! Makarna pişirmenin püf noktaları nelerdir?

    MUSLUK SUYU KULLANMAYIN

    ABD'de, Columbia'daki Güney Carolina Üniversitesi'nden bilim insanları musluk suyunun içerisindeki kimyasalları anazliz etti ve az miktarda da olsa dezenfekran buldu. Her ülkede bu miktar değişiyor olsa bile bu kimyasallar özellikle tuz ile karıştığında tehkileli etkiler yaratabiliyor.

    İyotla işlenmiş dezenfektan ürünleri (DBP) olarak bilinen maddeler kansere, karaciğerde hasara ve sinir sisteminde bozulmaya neden olabilir.

     
  • Makarna deyip geçmeyin: Pişirirken sağlığınız için 4 noktaya dikkat edin! Makarna pişirmenin püf noktaları nelerdir?

    DEZENFEKTAN BARINDIRIYOR

    Araştırmacılardan oluşan ekip, dört basit adımda bu zararlı bileşenleri makarna yaparken uzak tutmanın yolunu açıkladı.

    Önceden yapılan çalışmakar buğday ununun, iyotlu sofra tuzu içeren musluk suyuyla ısıtılmasının, sağlığa zararlı iyotla işlenmiş dezenfektanları ortaya çıkardığını gösterdi. Fakat bilim insanları o zaman bu durumu gerçek yemekler ya da evde pişirme yöntemleri ile test etmemişlerdi.

     
  • Makarna deyip geçmeyin: Pişirirken sağlığınız için 4 noktaya dikkat edin! Makarna pişirmenin püf noktaları nelerdir?

    PİŞİREREK TEST EDİLDİ

    Makarna ile yapılan çalışmada evde pişirir gibi test yapıldı. Baş araştırmacı Susan Richardson ve meslektaşları evde pişirilen yemeklerde dezenfektan yan ürünleri ortaya çıkmasının nasıl azaltılabileceğini gösterdi.

     
  • Makarna deyip geçmeyin: Pişirirken sağlığınız için 4 noktaya dikkat edin! Makarna pişirmenin püf noktaları nelerdir?

    MAKARNAYI DEZENFEKTANLARDAN AYIRMANIN YÖNTEMLERİ

    Buna göre sağlıklı bir makarna pişirmek için izlenmesi gereken dört yol var;

    - Suyu kaynatırken üzerine kapak kapatmayın. Tencereye kapak kapatmak buharın kaçısına engel olacağı için, ısıyı hızla artırır ve kaynamayı hızlandırır. Fakat bu şekilde, kapak açıkken buharlaşıp gidebilecek dezenfektanların tekrar suyun içerisine dönemesine neden olabilirsiniz.

    - İkinci öneri ise makarnanın tüm suyunu süzmek.

    - Üçüncü yöntem, eğer iyotlu sofra tuzu makarnaya eklenecekse, sadece pişirildikten sonra eklenmeli.

    - Dördüncü yöntemde iyotsuz tuz kullanılması tavsiye ediliyor. Eğer iyotsuz tuz kullanılacaksa su kaynatmadan önce eklenmeli.

     
  • Makarna deyip geçmeyin: Pişirirken sağlığınız için 4 noktaya dikkat edin! Makarna pişirmenin püf noktaları nelerdir?

    Bilim insanları makarnayı dezenfektanlardan arındırmak için yapılması gerekenler hakkında şunları söylüyor  “Makarnayı kapak kapatmadan kaynatmak, klor ve iyotla işlenmiş bileşenlerin buharlaşmasına yol açarken, makarnayı süzmek de atıkların çoğunu ortadan kaldırıyor.”

    “İyotlu tuzu pişirmenin ardından eklemek yan ürün ortaya çıkması riskini azaltırken, iyotsuz tuz ise sadece su kaynatmadan önce tuzlanıyorsa kulanılmalı.”

     

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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