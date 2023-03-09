MUSLUK SUYU KULLANMAYIN

ABD'de, Columbia'daki Güney Carolina Üniversitesi'nden bilim insanları musluk suyunun içerisindeki kimyasalları anazliz etti ve az miktarda da olsa dezenfekran buldu. Her ülkede bu miktar değişiyor olsa bile bu kimyasallar özellikle tuz ile karıştığında tehkileli etkiler yaratabiliyor.

İyotla işlenmiş dezenfektan ürünleri (DBP) olarak bilinen maddeler kansere, karaciğerde hasara ve sinir sisteminde bozulmaya neden olabilir.