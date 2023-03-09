Ülkelerde normal görünen olağan dışı kurallar!

İSKANDİNAV ÜLKELERİ

İsveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda gibi ülkelerde balkon, bahçe hatta kafe önlerinde puset içerisinde uyuyan bebeklere rastlayabilirsiniz. Yerel halk bu uygulamayı bebekleri soğuktan daha sağlıklı ve dayanıklı hale getirmek için yapıyor.