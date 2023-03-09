Ülkelerde normal görünen olağan dışı kurallar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ülkelerde normal görünen olağan dışı kurallar!

Her ülkenin kendi kültür ve politikasına göre yasaları bulunuyor. Bazı ülkelerde normal görünen ancak bizim ülkemizde geçerli olsa anormal gözükebilecek kuralları sizler için derledik. İşte, ülkelerde normal görünen ilginç kurallar!

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ülkelerde normal görünen olağan dışı kurallar! Ülkelerin tuhaf yasaları ve kuralları nelerdir?

    JAPONYA

    Japonya'da erkek veya kız arkadaş kiralayabilirsiniz. Sadece arkadaşlık etmeniz için geliştirilmiş bir mobil uygulama mevcut. 

     
  • Ülkelerde normal görünen olağan dışı kurallar! Ülkelerin tuhaf yasaları ve kuralları nelerdir?

    İSKANDİNAV ÜLKELERİ

    İsveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda gibi ülkelerde balkon, bahçe hatta kafe önlerinde puset içerisinde uyuyan bebeklere rastlayabilirsiniz. Yerel halk bu uygulamayı bebekleri soğuktan daha sağlıklı ve dayanıklı hale getirmek için yapıyor.

     
  • Ülkelerde normal görünen olağan dışı kurallar! Ülkelerin tuhaf yasaları ve kuralları nelerdir?

    SİNGAPUR

    Singapur'da sakız çiğnemek yasaktır. Bu yasak yeri ve çevreyi temiz tutmak amacıyla getirildi. Sakız satışı yüksek toplu konutlarda, kamusal alanlarda ve kamu araçlarında yasaklandı.

    Bu yasaktan önce halk açık alanlarda ve asansör düğmelerinde, posta kutularında, anahtar deliklerinde sakız bırakıyor ve bu durum temizlik maliyetini artırmakla kalmıyor ekipmanlara da zarar veriyordu.

     
  • Ülkelerde normal görünen olağan dışı kurallar! Ülkelerin tuhaf yasaları ve kuralları nelerdir?

    LÜKSEMBURG

    Lüksemburg'da toplu taşıma halka tamamen ücretsiz kullanıma açıktır.

     
  • Ülkelerde normal görünen olağan dışı kurallar! Ülkelerin tuhaf yasaları ve kuralları nelerdir?

    KOLOMBİYA

    Kolombiya'da eğer sıcak çikolata söylerseniz, yanında peynir getirilir. Yani sıcak çikolata peynirle içilir. 

     
  • Ülkelerde normal görünen olağan dışı kurallar! Ülkelerin tuhaf yasaları ve kuralları nelerdir?

    AVUSTRALYA

    Elektrikçi değilseniz ampül değiştirmek yasaktır. Eğer Avustrulya'da elektrikçi lisansına sahip birisi değilseniz, evinizin ampülünü değiştirmek tamamen yasalara aykırı, cezası ise 10 dolar.

     

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.