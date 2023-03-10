15. HYUNDAI İ10 TİP : 1.0 MPI - DONANIM TİPİ: JUMP - 392 BİN 400 TL

Hyundai i10, tarafından üretilen küçük bir otomobildir. 1.0 MPI motor tipi, üç silindirli bir benzinli motordur ve 998 cc hacme sahiptir. 66 beygir gücü üretir ve 95 Nm tork sağlar.

Jump donanım paketi, i10'un standart donanım seviyesinden bir üst segmentedir. Bu paket, otomatik klima, elektrikli camlar, elektrikli yan aynalar, 14 inç alaşım jantlar, uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi, USB girişi ve Bluetooth gibi özellikler içerir.