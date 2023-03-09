Mark'ın stratejilerine göre insanlar günün sonunda bunalmış ve tükenmiş değil, tatmin olmuş ve enerjik hissetmelerine yardımcı olmayı savunuyor.

Odaklanmanızı kolaylaştıracak stratejileri sunan uzman psikoloh Dr. Gloria Mark 3 yöntemin uygulanması gerektiğini söylüyor:

1. GELECEKTEKİ HALİNİZİ HAYAL EDİN

Çoğu zaman insanlar kendilerini bir o yana bir bu yana savrulurken buluyor. Örnek olarak bir arkadaşınız size sosyal medyadan bir paylaşım gönderdiğinde kendinizi tutamayıp video izleyemeye devam ediyor olabilirsiniz.

Bu amaçsız dijital gezintiye son vermek için Mark, önemli bir teslim tarihi olan işinizi veya yapmanız gereken bir görevi ertelediğinizde, gelecekteki benliğinizin nasıl hissedeceğini ve neler yaşayacağını hayal etmenizi istiyor. Sonuçları hayal ederken spesifik olun.