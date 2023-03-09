SİGMA KADIN

- Ne istediğini çok iyi bilir.

- Takıntılı olabilirler. Birisine zor bağlanırlar aynı zamanda zor koparlar.

- Aslında duygusallardır ama bunu gizlemeyi iyi bilirler.

- Dışa dönüktürler ve doğal bir çekingenlikleri vardır.

- Kendi içinde daima hırsları vardır. Üretmeyi ve çalışmayı çok severler.

- Olan biten herşeyi gözlemlerler.