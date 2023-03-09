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Kadınların kişilik tipleri: Alfa, Sigma, Beta, Delta, Omega ve Gamma! Siz hangisisiniz?

Her kadının farklı kişilik tipi vardır. Kadınların bazı özellikleri Alfa, Sigma, Beta, Delta, Omega ve Gamma olarak 6 gruba ayrılmıştır. Bu 6 gruba göre her kadının benzer özellikleri bulunuyor. Peki, siz hangi kişilik tipisiniz?

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  • Kadın kişilik tipleri: Alfa, Sigma, Beta, Delta, Omega, Gamma! Siz hangisisiniz? Kadın kişilik tipleri nelerdir?

    OMEGA KADIN

    - Çocuksu hayal dünyaları vardır.

    - Fazla sosyalleşmek onlara göre değildir.

    - Biraz çekingendirler ve zamanla kendilerini ifade etmeyi tercih ederler.

    - Derin sohbetleri severler, ortamda zekalarıyla bilinirler.

    - Romantizmi sever ancak peşinden koşamayacak kadar utangaç yapıdadırlar.

    - Kitapları severler ve zengin bir iç dünyaları vardır.

     
  • Kadın kişilik tipleri: Alfa, Sigma, Beta, Delta, Omega, Gamma! Siz hangisisiniz? Kadın kişilik tipleri nelerdir?

    GAMA KADIN

    - İdealisttir ve fikirlerini her zaman savunur.

    - Ne istediklerini bilirler, titiz ve düzenlidirler.

    - Kendi değerlerini bilir ve ona bu değeri sağlamayacak hiçbir ilişki içinde bulunmazlar.

    - Kendi dünyalarında mutludurlar başkalarına ihtiyaç duymazlar.

    - Kinci olabilirler.

     
  • Kadın kişilik tipleri: Alfa, Sigma, Beta, Delta, Omega, Gamma! Siz hangisisiniz? Kadın kişilik tipleri nelerdir?

    DELTA KADIN

    - Utangaçtırlar ancak iyi bir iletişimcidirler.

    - Genelde sessiz ve içe dönük yapıları vardır.

    - Partilere gitmek yerine evde olmayı tercih ederler.

    - Gerekli olmadıkça insanlarla konuşmazlar ancak konuştuklarında kendinilerini ifade etmeyi bilirler.

    - Sabırlı ve mütevazi kadınlardır.

     
  • Kadın kişilik tipleri: Alfa, Sigma, Beta, Delta, Omega, Gamma! Siz hangisisiniz? Kadın kişilik tipleri nelerdir?

    BETA KADIN

    - Uyumludurlar ve çatışmayı sevmezler.

    - Arkadaş canlısı kişiliklerdir, insanlar genellikle onlardan tavsiye almayı sever.

    - İyi bir dinleyici olmasıyla beraber oldukça sessizdirler.

    - Sadık ve nazik kişilerdir.

    - İşlerini sakince kimse anlamadan hallederler.

    - Kurnaz olabilirler.

     
  • Kadın kişilik tipleri: Alfa, Sigma, Beta, Delta, Omega, Gamma! Siz hangisisiniz? Kadın kişilik tipleri nelerdir?

    SİGMA KADIN

    - Ne istediğini çok iyi bilir.

    - Takıntılı olabilirler. Birisine zor bağlanırlar aynı zamanda zor koparlar.

    - Aslında duygusallardır ama bunu gizlemeyi iyi bilirler.

    - Dışa dönüktürler ve doğal bir çekingenlikleri vardır.

    - Kendi içinde daima hırsları vardır. Üretmeyi ve çalışmayı çok severler.

    - Olan biten herşeyi gözlemlerler.

     
  • Kadın kişilik tipleri: Alfa, Sigma, Beta, Delta, Omega, Gamma! Siz hangisisiniz? Kadın kişilik tipleri nelerdir?

    ALFA KADIN

    - Liderlik özellikleri gelişmiştir.

    - Hırslıdır ve zirvede olmak ister.

    - Yeteneklerine, duygularına, görüşlerine ve iç güdülerine son derecede güvenir.

    - Rekabeti sever.

    - Özgüveni ve mizah duygusu gelişmiştir.

    - İyi iletişim kurar ve insanları manipüle etmeyi bilir.

    - Gösterişi sever ve duygularını gizlemeyi iyi bilir.

    Bu analizler bütün kadınların kişilik özelliklerini yansıtmamaktır. Her insanın kendi özellikleri vardır. Popüler kültür bilgisi olduğu unutulmamalıdır. 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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