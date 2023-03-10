YERALTINA AÇILAN "CEHENNEM KAPISI"

Hierapolis Antik Kenti'nin sunduğu tüm bu güzelliklere rağmen, Roma döneminde uğursuz bir nedenle de biliniyordu. Roma dönemindeki rivayetlere göre yeraltına açılan bir "Cehennem Kapısı" bulunuyordu.

Yine rivayete göre "Cehennem Kapısı"ndan geçilerek girilen yeraltı dünyasında üç başlı cehennem köpeği olan Kerberos'un zehirli nefesi yerden akıyor ve tanrı olarak kabul ettiği Hades'e (Plüton) masumları kurban ediyordu.