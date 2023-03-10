Her insanın ilk olarak dikkat ettiği şeylerden birisi elbette dış görünüştür. Psikologlar yeni tanıştığımız biriyle kararlarımızı onları ilk gördüğümüz 5 saniye içinde verdiğimizi söylüyor. Florida State University'de yapılan bir araştırmaya göre ise kendilerinden daha az çekici erkeklerle ilişki yaşayan kadınlar diğerlerine göre daha mutlu. Araştırmaya göre bu durumun 5 temel sebebi var.