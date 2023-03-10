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Kadınlar için dış görünüş gerçekten önemli mi?

Kadınlar görünümüne önem veren erkeklere mi daha çok önem veriyor yoksa daha az çekici erkeklerle daha mı mutlular? Yapılan araştırmalara göre kadınlar dış görünüşe erkekler kadar önem vermiyor, hatta daha az çekici olan erkeklerle daha mutlular.

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  • Kadınlar için dış görünüş ne kadar önemli? Kadınlar dış görünüşe önem veriyor mu?

    Her insanın ilk olarak dikkat ettiği şeylerden birisi elbette dış görünüştür. Psikologlar yeni tanıştığımız biriyle kararlarımızı onları ilk gördüğümüz 5 saniye içinde verdiğimizi söylüyor. Florida State University'de yapılan bir araştırmaya göre ise kendilerinden daha az çekici erkeklerle ilişki yaşayan kadınlar diğerlerine göre daha mutlu. Araştırmaya göre bu durumun 5 temel sebebi var.
  • Kadınlar için dış görünüş ne kadar önemli? Kadınlar dış görünüşe önem veriyor mu?

    1. KONUŞMAK DAHA KOLAY

    Güzellik çoğu zaman bir güç unsuru olarak gözükse bile aslında geri tepebilecek bir özelliktir. Çoğu insan güzel olan biriyle konuşmaktan çekinir. Bu insanların soğuk olacağını düşünür ve yanlarında rahat edemeyiz. Güzellik standartlarına göre ortlama erkeklerle sohbet etmek daha kolay.
  • Kadınlar için dış görünüş ne kadar önemli? Kadınlar dış görünüşe önem veriyor mu?

    2. DAHA GÜVENİLİR VE İYİ OLDUKLARI DÜŞÜNÜLÜR

    Toplum görüşünde genellikle daha az çekici olan erkeklerin daha güvenilir ve kibar olduğu düşünlür. Yirmili yaşlarının sonunda yeni evli ve kadınların eşlerinden daha çekici olduğu evliliklerin üzerinde yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin eşlerini memnun etmek için daha fazla çabaladığı ortaya çıktı.
  • Kadınlar için dış görünüş ne kadar önemli? Kadınlar dış görünüşe önem veriyor mu?

    3. BASKI ALTINDA HİSSEDİLMİYOR

    Yine aynı araştırmaya göre kadınlar, kendilerini daha az baskı altında hissediyor. Tam tersi durumda olan kadınların ise kendilerini daha çok baskı altında hissettiği yani yetersiz hissetme eyilimi içerisinde olduğu görüldü.
  • Kadınlar için dış görünüş ne kadar önemli? Kadınlar dış görünüşe önem veriyor mu?

    4. DAHA YARDIM SEVER OLDUKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR

    Araştırma sonucunda, bir ilişkide kendisini daha az çekici hisseden tarafın karşı tarafa daha çok hediye aldıkları ve ev işi yaptıkları ortaya çıktı. Bu davranışlar sonucunda takdir edilmiş hissiyatı ile ilişkinin güçlendirildiği düşünülüyor.
  • Kadınlar için dış görünüş ne kadar önemli? Kadınlar dış görünüşe önem veriyor mu?

    5. İLİŞKİYE DAHA DEĞER VERDİKLERİ GÖRÜŞÜ VAR

    Psikologlara göre daha az çekici olan kişiler genellikle uzun süreli ilişki yaşamayı tercih ediyor. Böylelikle zamanlarını ilişkilerine ayırabiliyorlar.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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