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Uzmanlara göre yüksek zeka belirtisi 7 özellik!

Yüksek zeka belirtisi çoğu insan tarafından fark edilmeyebilir hatta hoş görülmeyebilir. Tek bir zeka biçimi olmadığı gibi, zekayı gölgeleyen pek çok unsur vardır. Bu nedenle yüksek zekânın işareti olan özellikler görmezden gelinebiliyor.

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  • Yüksek zekayı işaret eden 7 işaret! Yüksek zeka nasıl anlaşılır ve özellikleri nelerdir?

    1. YÜKSEK EMPATİ

    Yüksek empati, birçok insan tarafından yüksek zeka ile ilişkilendirilir. Çünkü bir insanın kendi duygularını yeteri kadar anlaması oldukça zorken, yüksek empati yeteneği ile çevresindeki kişilerin duygu ve düşüncülerini anlayarak analiz etmesi uğraş isteyen, önemli bir özelliktir. Yüksek zekalı insanların ilk özelliklerinden birisi yüksek empati yeteneğidir.

     
  • Yüksek zekayı işaret eden 7 işaret! Yüksek zeka nasıl anlaşılır ve özellikleri nelerdir?

    2. YALNIZ KALMAYI SEVERLER

    İnsanların birçoğu yalnız kalmayı tercih eden kişilerden pek hoşlanmaz. Buna rağmen bilim, yalnız insanlara daha dikkatli bir gözle bakmamız gerektiğini söylüyor.

    2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre sosyalleşmek yerine yalnız kalmayı tercih eden insanların, etmeyenlere göre daha yüksek bir IQ seviyesine sahip olduğu tespit edildi. Bilim insanları bu tercihin geçmişten gelen evrimsel ihtiyaçlarla alakalı olabileceğini düşünüyor.

     
  • Yüksek zekayı işaret eden 7 işaret! Yüksek zeka nasıl anlaşılır ve özellikleri nelerdir?

    3. GEÇ KALMAK

    Bir yere sürekli geç kalan insanlar sorumsuz olarak nitelendirilmesi oldukça normal. Ancak geç kalmak yine yüksek zeka belirtisi olarak görülüyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, gece geç saatlere kadar uyanık kalan insanların, yüksek zekaya sahip olma olasılıklarının daha fazla olduğu yönünde.

     
  • Yüksek zekayı işaret eden 7 işaret! Yüksek zeka nasıl anlaşılır ve özellikleri nelerdir?

    4. KARANLIK MİZAH ANLAYIŞI

    Birçok insana ağır gelebilecek şakalara veya korkutucu olan şakalara gülebiliyorsanız bu kötü bir insan olduğunuz anlamına gelmez. Yüksek zekaya sahip olabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda Viyana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma karanlık mizah anlayışına sahip olan insanların, hem sözel hem de sayısal olarak zeki olabileceklerini ortaya koyuyor.

     
  • Yüksek zekayı işaret eden 7 işaret! Yüksek zeka nasıl anlaşılır ve özellikleri nelerdir?

    5. ANALİZ YETENEĞİ

    Bir olay veya durum karşısında bütün ihtimalleri düşünüyor ve ortaya çıkabilecek olumsuz düşünceleri etrafınızla paylaşıyorsanız analiz yeteneğiniz gelişmiş demektir. Yüksek zekaya sahip olan insanlar olayları ve durumları farklı açılardan görerek değerlendirebilir.

     
  • Yüksek zekayı işaret eden 7 işaret! Yüksek zeka nasıl anlaşılır ve özellikleri nelerdir?

    6. MERAK

    Meraklı olmak, yüksek zekayla ilişkilendirilen unsurlandan birisidir. Diğer insanlara göre sorgulamaya yeteneği gelişmiş insanlar, farklıları daha kolay bir şekilde görebilirler.

     
  • Yüksek zekayı işaret eden 7 işaret! Yüksek zeka nasıl anlaşılır ve özellikleri nelerdir?

    7. TEMBELLİK

    Tembellik, yüksek zekayla ilişkilendirilen bir özellik olsa bile birçok insan tarafından eleştirilir. Ancak Florida Gulf Coast Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, tembelliğin yüksek zeka ile yakından olduğunu ortaya koydu.

    Araştırmaya göre yüksek zekaya sahip insanlar, kendilerini eğlendirmek konusunda başkalarına ihtiyaç duymazlar ve tembel gözükebilirler. Kendi işlerini nasıl halledebileceklerini önceden akılllarında analiz ettikleri için acele etme gereği duymaz veya yaptırabilecek kişiler bulurlar.

    Kaynak: Awareness act

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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