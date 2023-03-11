2. YALNIZ KALMAYI SEVERLER

İnsanların birçoğu yalnız kalmayı tercih eden kişilerden pek hoşlanmaz. Buna rağmen bilim, yalnız insanlara daha dikkatli bir gözle bakmamız gerektiğini söylüyor.

2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre sosyalleşmek yerine yalnız kalmayı tercih eden insanların, etmeyenlere göre daha yüksek bir IQ seviyesine sahip olduğu tespit edildi. Bilim insanları bu tercihin geçmişten gelen evrimsel ihtiyaçlarla alakalı olabileceğini düşünüyor.