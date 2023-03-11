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Dünya'ya Sevgililer Günü'nde çarpması beklenen 2023 DW gök taşı için NASA uyarı verdi!

Uzayda çok sayıda gök cismi yer alıyor, bunlardan bazıları küçük boyutlarda olsa bile bazıları devasa boyutlara erişebiliyor. NASA tarafından kısa bir süre önce keşfedilen DW 2023 isimli gök taşının Dünya için tehdit oluşturabileceği tespit edildi. NASA'nın yaptığı açıklamaya göre DW 2023, 2046 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gezegenimize çarpabilir.

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  • NASA'nın yeni keşfettiği 2023 DW gök taşı Sevgililer Günü'nde Dünya'ya çarpabilir!

    OLİMPİK YÜZME HAVUZU BOYUTUNDA

    NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi 27 Şubat'ta Dünya'ya çarpma ihtimali olan bir gök taşı keşfetti. 2023 DW isimli gök taşının çapı 50 metre yani bir olimpik yüzme havuzu boyutunda.
  • NASA'nın yeni keşfettiği 2023 DW gök taşı Sevgililer Günü'nde Dünya'ya çarpabilir!

    2046 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN TARİH VERİLDİ

    Kısa süre önce keşfedilen bu göktaşı, Avrupa Uzay Ajansının Dünya'ya yakın gök cisimleri için oluşturduğu risk listesinde en üst sırada yer alıyor.

    NASA gök taşının Dünya'ya 2046 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çarpma ihtimali olduğunu açıkladı.

     
  • NASA'nın yeni keşfettiği 2023 DW gök taşı Sevgililer Günü'nde Dünya'ya çarpabilir!

    ÇARPMA OLASILIĞI 625'TE 1

    Gök taşının Dünya'ya çarpma olasılığı ise 625'te 1. Ancak bu ihtimal bile diğer gök taşlarının gezegenimize çarpma olasılığı ile karşılaştırıldığında Dünya için ortalamanın üzerinde bir tehdit oluşturuyor.
  • NASA'nın yeni keşfettiği 2023 DW gök taşı Sevgililer Günü'nde Dünya'ya çarpabilir!

    RİSK LİSTESİNİN EN ÜST SIRASINDA

    Uzmanlara göre gök taşının bir süre daha gözlenmesi risk potansiyelinin düşürülmesine neden olabilir. Çünkü yeni keşfedilen gök cisimleri, risk listesinin en üst sırasında yer alıyor. Ancak çoğunlukla hakkında detaylı verilerin toplanmasının ardından Dünya için tehdit oluşturma potansiyeli de azalıyor.
  • NASA'nın yeni keşfettiği 2023 DW gök taşı Sevgililer Günü'nde Dünya'ya çarpabilir!

    NASA ise bu konu hakkında “Genellikle bu nesneler ilk keşfedildiğinde, belirsizlikleri azaltmak ve yörüngelerini daha iyi tahmin etmek için birkaç hafta veri toplamak gerekir" ifadelerini kullandı.
  • NASA'nın yeni keşfettiği 2023 DW gök taşı Sevgililer Günü'nde Dünya'ya çarpabilir!

    2023 DW GÖK TAŞI DÜNYA'YA ÇARPARSA NE OLUR?

    2023 DW gök taşı Dünya'ya çarpsa dahi küresel bir yıkıma neden olmayacak. Ancak çarpmanın gerçekleşmesi halinde, ciddi hasarlara neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle gök taşının düşeceği yer de hasarın boyutunu etkiliyor.

     
  • NASA'nın yeni keşfettiği 2023 DW gök taşı Sevgililer Günü'nde Dünya'ya çarpabilir!

    ABD'NİN GÜNEYBATISI VEYA ENDONEZYA'YA DÜŞEBİLİR

    Bazı araştırmacılar, gök taşı hakkında elde ettikleri verilere dayanarak 2023 DW'nin nereye düşebileceğine dair simülasyonar yaptı. Buna göre 2023 DW'nin muhtemel düşeceği bölge Amerika Birleşik Devletleri'nin Güneybatısı veya Endonezya.

    Kaynak: Independent

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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