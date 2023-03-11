RİSK LİSTESİNİN EN ÜST SIRASINDA

Uzmanlara göre gök taşının bir süre daha gözlenmesi risk potansiyelinin düşürülmesine neden olabilir. Çünkü yeni keşfedilen gök cisimleri, risk listesinin en üst sırasında yer alıyor. Ancak çoğunlukla hakkında detaylı verilerin toplanmasının ardından Dünya için tehdit oluşturma potansiyeli de azalıyor.