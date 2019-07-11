Whatsapp İşletme özel olarak müşterilere destek vermek için Whatsapp tarafından sunulmuş yeni bir özelliktir. Firmanızla müşteri arasında ki iletişimi Whatsapp İşletme hesabıyla kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte detaylar...

WHATSAPP İŞLETME HESABI NEDİR?

Whatsapp işletme hesabıyla işletmeler artık daha kolay müşterilerine destek vermiş olabilecek. Bununla beraberinde ise müşterilerine onay bekleyen ödemeler, yeni müşteri, ödemesi alınan görüşmeler vb. gibi birçok etiket sistemin sunmuş. İşletmelere özel doğrulanmış hesap özelliği de eklenmiş. Ancak doğrulanmış hesap yapmanız için bir süre Whatsapp Business ekibi sizi izlemeye alıyor. Spam vb. gibi durumlar da direk hesabınızı askıya alıyor.

Whatsapp İşletme Hesabı Ne İşe Yarar?

Whatsapp İşletme hesaplara özel olarak müşterilerine destek vermeleri için oluşturulan bir proje yeni yeni aktif edildi. Ancak dikkatli kullanmanızda fayda var. Spam durumlarında aynı isimle tekrar açmanıza Whatsapp izin vermiyor. Yani spamlı işletme olarak kalabilirsiniz.

Whatsapp İşletme Hesabı Nasıl Onaylanır?

Whatsapp İşletme Hesabı nasıl onaylanır? İlgili sorularınız için ise herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Zaman süreci içerisinde Whatsapp kendi onaylayacaktır.

İşletmelerle Sohbet Etmek

Bir kişisel hesap ile bir işletme hesabı arasında ayrım yapmak için, kişinin profilini kontrol edebilirsiniz. Bir işletme hesabına sahiplerse, profilde listelenen aşağıdakilerden birini görürsünüz:

Resmi İşletme Hesabı

WhatsApp, bu hesabın gerçek bir markanın sahibi olduğunu belirlemiştir. Bir "Resmi işletme hesabı" profilinde ve sohbet konusundaki başlığın yanında yeşil bir onay rozetine sahiptir. İşletmeyi adres defterinize eklemediyseniz, işletmenin adı görünür.

İşletme Hesabı

Bir işletme, WhatsApp Business araçlarından herhangi birini kullanarak bir hesap oluşturduğu ancak WhatsApp, hesabın gerçek olup olmadığını belirlemediği anlamına gelir. Bir hesap varsayılan olarak "İşletme hesabı" olarak listelenir.

NOT: “Doğrulanmış” veya “Onaylanmış” olarak etiketlenmiş bir işletme hesabı görüyorsanız, en güncel işletme hesabı türlerini görmek için lütfen uygulamayı güncelleyin.

Ayrıca, işletmelerle deneyimlerinizi kontrol etmek için ihtiyaç duyabileceğiniz araçları da size sunuyoruz. İş hesaplarını engelleyebilir ve istediğiniz zaman, sohbetin içinden raporlayabilirsiniz

(sohbeti açın > Menü Düğmesi seçeneğine dokunun > Rapor Et veya Engelle).

NOT: Bir "Resmi işletme hesabı", WhatsApp'ın bu işletmeyi desteklediğini göstermez.