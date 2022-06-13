Bu uyarı için WhatsApp'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Bazen kişilerin size gönderdiği mesaj yerine yukarıdaki mesajı görebilirsiniz. Uçtan uca şifreleme nedeniyle, kişinin telefonunun çevrimiçi olması gerektiği için söz konusu kişinin mesajının size iletilmesi biraz zaman alabilir. Bunun sebebi sizin veya sohbet ettiğiniz kişinin yakın zamanda WhatsApp’ı yeniden yüklemiş veya WhatsApp’ın eski bir sürümünü kullanıyor olmanızdır."