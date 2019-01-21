Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yanlış bilginin yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren bir mesajın beşten fazla kez paylaşılamayacağını duyurdu. Facebook bünyesindeki dünyanın en büyük anlık iletişim platformu WhatsApp, dünyadaki tüm kullanıcıları için geçerli olacak bu uygulamayı 6 ay önce Hindistan'da başlatmıştı.

Aylık aktif 2 milyara yakın kullanıcısı olan WhatsApp, bu kararı, WhatsApp üzerinden yayılan yalan haberlerle linç olaylarının yaşanmasından sonra almıştı. WhatsApp’ta şu ana kadar kullanıcıların bir mesajı 20 kez paylaşmasına izin veriliyordu.

Uygulamanın kurallarına ilişkin yeni düzenleme, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen bir etkinlikte WhatsApp’ın politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Victoria Grand tarafından duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak WhatsApp’ın resmi blogundan bugün yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“WhatsApp bu testi dikkatle değerlendirdi ve altı aylık bir süre içinde kullanıcı geri bildirimlerini dinledi. İletim sınırlaması dünya çapında iletilen mesajları önemli ölçüde azalttı. Bugünden başlayarak, WhatsApp'ın en son sürümlerindeki tüm kullanıcılar bir kerede yalnızca beş sohbeti iletebilir ve bu da WhatsApp'ın yakın kişilerle özel mesajlaşmaya odaklanmasına yardımcı olur. Kullanıcıların deneyimleri hakkındaki geri bildirimlerini dinlemeye devam edeceğiz ve zaman içinde yayılan viral içeriklere hitaben yeni yöntemler aramaya devam edeceğiz.”

BİR MESAJ EN FAZLA 1280 KİŞİYE ULAŞTIRILABİLECEK

Haberleşme servisi, bu kısıtlamayı ilk olarak yalan haberlerin ciddi bir sıkıntıya yol açtığı Hindistan’da hayata geçirmişti. WhatsApp üzerinden yayılan bir yalan haber yüzünden çıkan olaylarda can kaybının yaşanması üzerine şirket, Hindistan’da bir mesajın aynı anda iletilebildiği kişi ve grup sayısını beş ile sınırlamıştı. Aynı dönemde bu sayı dünya genelinde de 20’ye çekilmişti.

WhatsApp'ta bir gruba en fazla 256 kişi dahil edilebiliyor. Teorik olarak bu, bir kullanıcının bir mesajı en fazla 1280 kişiye ulaştırabileceği anlamına geliyor. Sınırlamadan önce bu sayı 5120'ydi. Ancak, mesajı alan kişilerin bunu 5 kez paylaşmasını engelleyecek bir durum yok.