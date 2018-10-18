WhatsApp’ı yoğun olarak kullanan ancak bu durumundan şikayetçi de olan kullanıcılar için uygulamaya iki yeni önemli özellik geliyor. Android, iOS ve Windows Phone uygulamaları için test edilen yeni özellikler rahatsız edilmek istenmeyen kullanıcıları oldukça sevindirecek.

Bu kapsamda WhatsApp’ın geliştirdiği ilk yenilik, “Sessiz Mod”. WhatsApp’ın geçtiğimiz aylarda Android cihazlar için devreye aldığı “Sessize Al” seçeneği üzerine ve tüm platformlar için geliştirilen WhatsApp Sessiz Mod özelliği ile artık sessize alınan gruplardan mesaj gelince ekranın üst kısmında çıkan uygulama logosu da devredışı bırakılacak.

WhatsApp’ta bir sohbet sessize alındığında, o sohbetten yeni bir mesaj gelmesi durumunda, uygulama simgesinin köşesinde bildirim rozeti görülmeye devam ediyordu. Sessiz Mod sayesinde, sessize alınan sohbetlere ait yeni mesaj bildirimleri uygulama simgesinde de çıkmayacak.

WABetaInfo'nun duyurduğu WhatsApp’ın bir diğer yeniliği ise “Tatil Modu” olacak. Uygulamadaki “Sessiz Mod” özelliği üzerine kurulan “Tatil Modu”nda, arşive gönderilen sohbetlerin yeniden mesaj geldiğinde aktive edilmesi engelleniyor. Böylece, tatil modu aktif hale getirildiğinde, arşivlenen herhangi bir sohbetten yeni mesaj gelse bile sohbet, arşivde kalmaya devam edecek..

INSTAGRAM HESABINA BAĞLANACAK

WhatsApp’a yakın zamanda gelecek olan bir diğer yenilik ise aynı zamanda Instagram’ı kullananları da etkiliyor. “Bağlı Hesaplar” adı verilen özellikle WhatsApp ve Instagram hesaplarını birbirlerine bağlamak mümkün olacak.

WhatsApp hesabını, Instagram profiliyle bağlayacak olan bu özelliğin, ortak durum bildirimleri ve şifre/hesap kurtarma gibi alanlarda kullanılması planlanıyor. “Bağlı Hesaplar”ın Instagram’ın ardından Facebook ile de entegre edilmesi bekleniyor.

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