whatsapp sessize al
Teknoloji
Haberler > Ekonomi > Teknoloji > 'WhatsApp sessize al'a iki yeni özellik

WhatsApp’a iki yeni özellik geliyor: Sessiz Mod ve Tatil Modu

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a iki yeni önemli özellik geliyor. Sessiz Mod ile artık mesaj bildirim logosu gösterilmeyecek. Platforma gelecek bir diğer yenilik ise “Tatil Modu”.

18.10.2018 - 13:05 | Güncelleme:  

WhatsApp’ı yoğun olarak kullanan ancak bu durumundan şikayetçi de olan kullanıcılar için uygulamaya iki yeni önemli özellik geliyor. Android, iOS ve Windows Phone uygulamaları için test edilen yeni özellikler rahatsız edilmek istenmeyen kullanıcıları oldukça sevindirecek.

Bu kapsamda WhatsApp’ın geliştirdiği ilk yenilik, “Sessiz Mod”. WhatsApp’ın geçtiğimiz aylarda Android cihazlar için devreye aldığı “Sessize Al” seçeneği üzerine ve tüm platformlar için geliştirilen WhatsApp Sessiz Mod özelliği ile artık sessize alınan gruplardan mesaj gelince ekranın üst kısmında çıkan uygulama logosu da devredışı bırakılacak.

WhatsApp’ta bir sohbet sessize alındığında, o sohbetten yeni bir mesaj gelmesi durumunda, uygulama simgesinin köşesinde bildirim rozeti görülmeye devam ediyordu. Sessiz Mod sayesinde, sessize alınan sohbetlere ait yeni mesaj bildirimleri uygulama simgesinde de çıkmayacak.

WABetaInfo'nun duyurduğu WhatsApp’ın bir diğer yeniliği ise “Tatil Modu” olacak. Uygulamadaki “Sessiz Mod” özelliği üzerine kurulan “Tatil Modu”nda, arşive gönderilen sohbetlerin yeniden mesaj geldiğinde aktive edilmesi engelleniyor. Böylece, tatil modu aktif hale getirildiğinde, arşivlenen herhangi bir sohbetten yeni mesaj gelse bile sohbet, arşivde kalmaya devam edecek..

INSTAGRAM HESABINA BAĞLANACAK

WhatsApp’a yakın zamanda gelecek olan bir diğer yenilik ise aynı zamanda Instagram’ı kullananları da etkiliyor. “Bağlı Hesaplar” adı verilen özellikle WhatsApp ve Instagram hesaplarını birbirlerine bağlamak mümkün olacak.

WhatsApp hesabını, Instagram profiliyle bağlayacak olan bu özelliğin, ortak durum bildirimleri ve şifre/hesap kurtarma gibi alanlarda kullanılması planlanıyor. “Bağlı Hesaplar”ın Instagram’ın ardından Facebook ile de entegre edilmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER