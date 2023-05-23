WhatsApp'a yeni bir özellik daha gelir: Mesajları düzenleme dönemi - En son teknoloji haberleri

En popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp bir yeni özelliği daha bünyesine ekliyor. Gönderilen hatalı mesajları silip yeniden yollama özelliğinin ardından şimdi de 'düzenleme' seçeneği ekleniyor.

"ARTIK SİLMEK ZORUNDA KALMAYACAKSINIZ"

Şirket Blog hesabından yaptığı açıklamada, "Basit bir imla hatasını düzeltmekten mesaja ekstra bağlam eklemeye kadar birçok durumda, sohbetleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlamaktan heyecan duyuyoruz. Tek yapmanız gereken, son on beş dakika içerisinde gönderilen bir mesaja uzun basıp menüden 'Düzenle' düğmesini seçmek" sözlerine yer verdi.

"DÜZENLENDİ" İBARESİ GÖRÜNECEK

Yapılan açıklamada belirtildiği üzere, tıpkı silinen mesajlarda 'silindi' ifadesinin görünmesi gibi, düzenlenmiş mesajların yanında 'düzenlendi' ibaresi görünecek. Böylece mesajlaştığınız kişiler, düzenleme geçmişini görmeden düzenlemenin farkında olacak.

Bununla birlikte şirket, tüm kişisel mesajlarda, medya içeriklerinde ve aramalarda olduğu gibi, mesajlarınız ve yaptığınız düzenlemeler de uçtan uca şifreleme ile korunacağını da bildirdi.

Bu özellik şu anda kullanıcılara küresel olarak kademeli bir şekilde sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına açılmış olacak.