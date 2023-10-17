WhatsApp'tan beklenen iki ayrı yeni özellik: Aranan eski mesajlar daha kolay bulunabilecek - Teknoloji Haberleri

WhatsApp'tan beklenen iki ayrı yeni özellik: Aranan eski mesajlar daha kolay bulunabilecek - Teknoloji Haberleri

WhatsApp Beta sürümünde test edilen özelliklerden birisi sesli ve görüntülü mesajlar arasında geçişleri kolaylaştıracak yenilik sağlayacak. Diğer bir özellik ise sohbetlerde eski mesajların daha rahat bulunabilmesi üzerine.

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SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ MESAJ MENÜSÜ

WhatsApp geçtiğimiz günlerde tıpkı sesli mesajlar gibi görüntülü mesajlar gönderebileceğimizi duyurdu.

Ancak kullanıcılar hem sesli hem de görüntülü mesaj gönderirken problemler yaşayabiliyordu.

Meta bu durumu fark etti. Artık sesli ve görüntülü mesaj modu değişkliğini çok daha anlaşılır bir şekilde kullanıma sunmayı hedefliyor.