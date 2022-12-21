WhatsApp'tan sildiğini 'geri al' özelliği

Günümüzde her şey olduğu gibi mesajlaşma hızımız da ciddi şekilde arttı. Birçok işi aynı anda yapıyor, birçok kişiyle aynı anda mesajlaşıyoruz. Hal böyle olunca hatalı mesaj atmak da kaçınılmaz oluyor. Önde gelen mesajlaşma uygulaması WhatsApp da bunun için mesajları silme özelliği getirmişti. Ancak silinen mesajların da iki farklı seçeneği oluyor 'Herkesten sil' ve 'Benden sil'...

Bir mesaj yalnızca 'Benden sil' olarak işaretlendiği zaman karşı taraf bu mesajı görmeye devam edebiliyor ancak yalnızca kişinin kendi telefonundaki mesaj kayboluyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğu ise, karşı taraftan silmek istedikleri mesajları hata ile yalnızca kendilerinden siliyorlar.

WhatsApp'tan bu soruna çözüm getiren 'undo' (geri al) özelliği geldi.

Firmanın baş yöneticisi Will Cathcart, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkesten silmek istediğiniz ancak yanlışlıkla kendinizden sildiğiniz mesajları geri döndürmek için 'geri al' seçeneği ekledik" açıklamasıyla uygulamanın yepyeni özelliğini duyurdu.

Böylece kullanıcılar yanlışlıkla sadece kendilerinden sildikleri mesajları geri alarak herkesten sil seçeneğini işaretleyebilecekler. Ancak bu yeni özelliğe rağmen herkesten silinen mesajların geri alınması gibi bir durum söz konusu değil.