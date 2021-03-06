WhatsApp’tan yayılan bu mesaja dikkat! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, kullanıcıları kandırmayı amaçlayan çevrimiçi bir dolandırıcılık yöntemi, WhatsApp'ta hızla yayılmaya başladı.

Facebook'un sahip olduğu mesajlaşma platformunda “Adidas Kadınlar Günü hediyesi! Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor!” başlıklı bir mesaj dolaşıyor. Böyle bir ileti alan kullanıcıları uyaran siber güvenlik kuruluşu Bitdefender’ın Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, mesajla birlikte gönderilen “adidasshoe(nokta)buzz” linkine kesinlikle tıklanmaması gerektiği uyardı.

MESAJA TIKLADIĞINIZDA LİSTENİZDEKİ TÜM KİŞİLERE GÖNDERİLİYOR

Özel günler yaklaştığında benzer saldırı yöntemleriyle sık sık karşılaşılıyor. Hediye vadeden ve gerçek olamayacak kadar cazip teklifler sunan mesajlarla kullanıcıların hızlıca harekete geçmesi ve linke tıklaması amaçlanıyor.

Kadınlar Günü’nü fırsat bilerek 1 milyon çift ayakkabı hediye edildiğini belirten WhatsApp mesajındaki linke tıklandığında da aynı mesaj, kişi listenizdekilere gönderiliyor.

Gönderilen Dolandırıcılık Mesajı

Şirketin böyle bir hediye dağıtımının olmadığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı kullanıcılara şu 4 uyarıyı yaptı:

1- Bir mesaj içeriğinde resmi logoların olması o mesajın gerçekten o kurumdan geldiği anlamına gelmez.

2- WhatsApp mesajı sizden yalnızca iletideki linke tıklamayı istese bile tıklamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama mesajıdır.

3- Kampanya ve hediye gibi bir mesaj içeriği gördüğünüzde bilgileri, şirketin kendi web sitesine girerek kontrol edin.

4- Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek mobil bir güvenlik çözümü kullanın.