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WhatApp Topluluk Özelliği nedir, nasıl kullanılır?

WhatsApp’ın yeni Topluluk Özelliği artık bütün kullanıcılar tarafından erişime açık hale geldi. Yeni Topluluk Özelliği kullanıcılara birçok grubu tek bir çatı altında toplama fırsatı sunuyor. Bu özelliğiyle WhatsApp, Telegram ve Discord platformlarına benzetildi

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  • WhatsApp’ın yeni 'Topluluk Özelliği' Telegram'a benzetildi! WhatApp Topluluk Özelliği nedir, nasıl kullanılır?

    Detaylara göre kullanıcılar gönderilen davet bağlantısı ile veya grubun yöneticisi tarafından topluluğa dahil olabilecek. Topluluk özelliği ile yöneticiler tek bir yerden bütün gruplara mesajlarını iletebilecek.
  • WhatsApp’ın yeni 'Topluluk Özelliği' Telegram'a benzetildi! WhatApp Topluluk Özelliği nedir, nasıl kullanılır?

    Topluluğa üye olan kullanıcılar, istedikleri gruba girebilirler. Diledikleri zaman diğer gruplara da dâhil olabilecekler. Topluluk kurallarına uymayan kullanıcılar WhatsAppa’a şikâyet edilebilecek.
  • WhatsApp’ın yeni 'Topluluk Özelliği' Telegram'a benzetildi! WhatApp Topluluk Özelliği nedir, nasıl kullanılır?

    Sorunlu mesajlar yönetici tarafından silinebilecek. 2 GB’a kadar yüksek dosya paylaşımı yapılabilecek ve 32 kişinin katıla bildiği sesli arama görüşmeleri gerçekleştirilebilecek.

    WhatsApp, Topluluk özelliğinde üyeler isterlerse telefon numaralarını gizleyebilecek.
  • WhatsApp’ın yeni 'Topluluk Özelliği' Telegram'a benzetildi! WhatApp Topluluk Özelliği nedir, nasıl kullanılır?

    WHATSAPP TOPLULUKLAR NASIL OLUŞTURUR?

    WhatsApp topluluk grupları 50 adede kadar oluşturulabilir ve her topluluk gurubuna 5000 adede kadar üye eklenebilir.
  • WhatsApp’ın yeni 'Topluluk Özelliği' Telegram'a benzetildi! WhatApp Topluluk Özelliği nedir, nasıl kullanılır?

    AŞAMALAR

    1.WhatsaApp’ta sohbetler listenizin üstündeki Menü seçeneğine tıklayın.

    - Ya da sağ kaydırarak topluluk kısmına geçiş yapabilirsiniz.

    2.Topluluk oluştur seçeneğine bastıktan sonra adını en fazla 24 karakter olacak şekilde belirleyin.

    3.Kamera simgesine tıklayarak topluluğunuza uygun resmi seçebilirsiniz.
  • WhatsApp’ın yeni 'Topluluk Özelliği' Telegram'a benzetildi! WhatApp Topluluk Özelliği nedir, nasıl kullanılır?

    4.Eğer yeni bir grup oluşturacaksanız “Yeni grup oluştur” seçeneğine basın ve grubun adını, katılımcıları ekleyin.

    5. Var olan bir grubu topluluk haline getirecekseniz “Var olan bir grubu ekle” seçeneğine basın. Yöneticisi olduğunuz grupları topluluk haline getirebilirsiniz. Eklemek istediğiniz grupları seçin ve yeşil ok simgesine basın.

    Artık WhatsApp Topluluk Özelliğiniz aktif!

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