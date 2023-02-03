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WhatsApp’ta isim gizleme nasıl yapılır? İşte görünmez olmanın yolları!

Mesajlaşma uygulamaları arasında sıklıkla kullanılan platformdan birisi olan WhatsApp’da bazı kullanıcılar gizliliğini korumaya özen gösteriyor. Genellikle kişisel bilgilerini göstermek istemeyen kişiler WhatsApp’da isimlerini gizleyebilirler. İşte, WhatsApp’da isim gizleme özelliği…

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  • WhatsApp’ta isim gizleme nasıl yapılır? İşte görünmez olmanın yolları!

    WHATSAPP İSİM GİZLEME

    WhatsApp’da gizlenmenin ilk adımları arasında kullanıcı adı eklememek veya farklı bir isim eklemek gerekir.
  • WhatsApp’ta isim gizleme nasıl yapılır? İşte görünmez olmanın yolları!

    Ayarlar bölümünde yer alan Profil işaretine tıklayarak WhatsApp kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz. Burada yazan isim WhatsApp kullanıcı kimliğini oluşturur.
  • WhatsApp’ta isim gizleme nasıl yapılır? İşte görünmez olmanın yolları!

    Eğer kullanıcı adı kullanmak istemezseniz farklı bir isim veya emoji koyarak kimliğinizi gizleyebilirsiniz. Daha farklı bir yol izlemek istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz.
  • WhatsApp’ta isim gizleme nasıl yapılır? İşte görünmez olmanın yolları!

    WhatsApp ayarlar bölümüne gidin.

    - Profili düzenleye basın.

    -WhatsApp kullanıcı adı kısmına -> (ok) simgesini ekleyin.

    - Hemen ardından sol tarafta yer alan ok simgesini kaldırın.

    WhatsApp kullanıcı adınız bu yöntemle tamamen gizli olur.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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