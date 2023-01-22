Whatsapp kullanıcılarının bir süredir muzdarip olduğu durumlardan biri olan fotoğraf kalitesi mevzusu, uygulama kurucuları tarafından düzenleniyor. Telegram ile karşılaştırılan Whatsapp’ın en büyük sorunlarından biri olan fotoğraf kalitesi durumu, sonunda çözüme kavuşuyor.