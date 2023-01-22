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Whatsapp’tan müjdeli haber geldi! Milyonların beklediği özellik sonunda gerçekleşiyor!

Milyonlarca kullanıcısı olan mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre uygulama, kullanıcılarının fotoğraf gönderimiyle alakalı büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

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  • Whatsapp’tan müjdeli haber geldi! Milyonların beklediği özellik sonunda gerçekleşiyor!

    Android için WhatsApp beta güncellemesi 2.21.15.7'de HD Fotoğraflar adlı yeni bir seçenek görülmüştü. Uygulama kullanıcılarının orijinal kaliteleri bozulmadan fotoğraf göndermelerini sağlayacak özelliğini test etmeye başladı.
  • Whatsapp’tan müjdeli haber geldi! Milyonların beklediği özellik sonunda gerçekleşiyor!

    Whatsapp kullanıcılarının bir süredir muzdarip olduğu durumlardan biri olan fotoğraf kalitesi mevzusu, uygulama kurucuları tarafından düzenleniyor. Telegram ile karşılaştırılan Whatsapp’ın en büyük sorunlarından biri olan fotoğraf kalitesi durumu, sonunda çözüme kavuşuyor.
  • Whatsapp’tan müjdeli haber geldi! Milyonların beklediği özellik sonunda gerçekleşiyor!

    ÖZELLİK TEST EDİLİYOR

    Whatsapp’ın sorunlarından biri olan fotoğraf kalitesini düşürme durumunu düzelten özellik uygulama kurucuları tarafından test ediliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, orijinal kalitede fotoğraf gönderme seçeneği, iki sohbet arasında yukarıda yer alan medya bölümünde görülecek.
  • Whatsapp’tan müjdeli haber geldi! Milyonların beklediği özellik sonunda gerçekleşiyor!

    En üst tarafa entegre edilecek olan fotoğraf çubuğu seçeneği olacak. Fotoğraflar orijinal kalite yerine Whatsapp’ın sıkıştırdığı biçimde gönderilecek. Uygulama ek olarak sesli durum güncellemesi hakkında da yeniliğe gitme çalışmalarını sürdürüyor.
  • Whatsapp’tan müjdeli haber geldi! Milyonların beklediği özellik sonunda gerçekleşiyor!

    BİR SONRAKİ GÜNCELLEMEDE YER ALABİLİR

    Fotoğrafları orijinal kaliteleriyle gönderme özelliğinin şu an kullanıma sunulmadı. Test aşamalarının tamamlanmasına yakın bir süre kaldığı bilinirken, özelliğin gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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