Wi-Fi sinyalleri duvarların, metal ya da ağır eşyaların arasında bulunduğu zaman çekim gücü azalır. Bu nedenle modeminizi yüksek yerlere koyarsanız bu engelleri aşmış olursunuz.

Kalın duvarlar Wi-Fi sinyallerinin iletilmesinde sorun yaratabilir. Bu nedenle duvar diplerine koymazsanız daha iyi çekim gücü sağlayabilirsiniz.