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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Wi-Fi bağlantınızı güçlendirmenin alternatif yolları!

Kimse sürekli kesilen internet bağlantısından hoşlanmaz ancak istenmeyen zamanlarda yarı yolda bırakabilir. Wi-Fi bağlantınızı güçlendirmek ve hızlandırmak için uygulayabileceğiniz birkaç yöntemi sizler için derledik.

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  • Wi-Fi bağlantınızı güçlendirmenin alternatif yolları!

    YÖNLENDİRİCİNİZ YUKARIDA VE AÇIK OLSUN

    Wi-Fi yönlendiricisi modeminizin radyo alıcısıdır. Yönlendirici mümkünse, ihtiyaç duyduğunuz telefon, tablet veya televizyona yakın olmalı.  
  • Wi-Fi bağlantınızı güçlendirmenin alternatif yolları!

    Wi-Fi sinyalleri duvarların, metal ya da ağır eşyaların arasında bulunduğu zaman çekim gücü azalır. Bu nedenle modeminizi yüksek yerlere koyarsanız bu engelleri aşmış olursunuz.

    Kalın duvarlar Wi-Fi sinyallerinin iletilmesinde sorun yaratabilir. Bu nedenle duvar diplerine koymazsanız daha iyi çekim gücü sağlayabilirsiniz.
  • Wi-Fi bağlantınızı güçlendirmenin alternatif yolları!

    KANAL DEĞİŞTİRİN

    Kablosuz Wi-Fi’ların kanalları bulunuyor ve bu kanallar üzerinden yayın sağlanıyor. Genelde yönlendiricilerde 12 kanal bulunur ve en sık kullanılan kanal 6 numaralı kanal olur. Eğer bulunduğunuz kanalda çok fazla kullanıcı varsa performans düşüklüğü yaşayabilirsiniz.
  • Wi-Fi bağlantınızı güçlendirmenin alternatif yolları!

    Bu duruma kanal gürültüsü de denir. Peki, hangi kanalı kullandığınızı nasıl anlayacaksınız? Öncelikle yönetici paneline giriş yapmanız gerekir. Tarayıcı pencerenize 192.168.1.1 ya da 192.168.0.1 adresini yazarak bu panele erişebilirsiniz.
  • Wi-Fi bağlantınızı güçlendirmenin alternatif yolları!

    Panelin kullanıcı adı ve şifre bölümüne modeminizin kullanım kılavuzunda yazan bilgileri girin. Giriş yaptıktan sonra genel kanal seçimini “ağ ayarı” adlı menüde yer alan “kablosuz” sekmesi içerinden yapabilirsiniz.
  • Wi-Fi bağlantınızı güçlendirmenin alternatif yolları!

    GEREKTİĞİNDE KABLO KULLANIN

    Devamlı olarak cihazınızın bağlantısından şikâyetçiyseniz, eski usul kablolu bağlantı modeli deneyebilirsiniz.
  • Wi-Fi bağlantınızı güçlendirmenin alternatif yolları!

    POWERLİNE AĞ ADAPTÖRÜ

    Kablo çekmek ve duvar delmek yerine Powerline Adaptörü ile gücü artırabilirsiniz. Powerline’nı modeminizin yakınında bir fişe takarak tüm odalara daha fazla Wi-Fi sinyali taşıyabilirsiniz.
  • Wi-Fi bağlantınızı güçlendirmenin alternatif yolları!

    ANTENLER

    Modeminizin üzerinde yer alan antenler sinyal kalitesini güçlendirebilir. Eğer çok katlı bir binadaysanız antenleri yaklaşık 30 derece açı ile yanlara doğru eğerek her kat için daha iyi bir çekim alanı sağlayabilirsiniz.
  • Wi-Fi bağlantınızı güçlendirmenin alternatif yolları!

    GÜNCELLEME YAPIN

    Modeminize gelen yeni yazılım ve özellikleri zaman zaman kontrol etmenizde fayda var. Ayrıca uzun süredir kullandığınız modeminizin yerine yeni çıkan versiyonunu almak diğer bir alternatif olabilir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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