Dünya genelinde kablosuz ağ teknolojilerinde gelecek yıl yeni versiyona geçiliyor. 2019 yılında hayatımıza girecek olan ve Wi-Fi 6 adı verilen yeni teknoloji, kullanıcılara daha yüksek veri kapasitesi, performans ve güvenlik sunacak.

Kablosuz ağ teknolojileri alanında standartları belirleyen uluslararası kuruluş olan Wi-Fi Alliance’ın duyurduğu Wi-Fi 6 ile birlikte çoğu internet kullanıcısının farkını anlamakta güçlük çektiği Wi-Fi versiyonları da yeniden adlandırılacak.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre hali hazırda Wi-Fi teknolojisini barındıran cihazların hangi teknolojik özelliklere sahip olduğu, “802.11ac” veya “802.11 b/g/n” gibi uzantılarla ifade ediliyor. Ancak çoğu internet kullanıcısı bunların ne anlama geldiğini, farklarının neler olduğunu bilmiyor.

İŞTE YENİ VERSİYONLAR

Wi-Fi Alliance’nin attığı radikal adımla birlikte artık Wi-Fi versiyonlarının isimlendirilmesinde yeni modele geçilecek. 2019 yılından itibaren yeni çıkacak olan cihazlarda da yeni isimlendirmeler kullanılacak.

Buna göre 2019’da yayınlanacak yeni nesil Wi-Fi teknolojisinin tam adı Wi-Fi 802.11ax olacak. Ancak bu versiyona Wi-Fi 6 adı verilecek. Wi-Fi 6 ile birlikte mevcut ve eski Wi-Fi versiyonlarının isimleri de şu şekilde güncellenecek:

802.11ax (2019): Wi-Fi 6

802.11ac (2014): Wi-Fi 5

802.11n (2009): Wi-Fi 4

802.11g (2003): Wi-Fi 3

802.11a (1999): Wi-Fi 2

802.11b (1999): Wi-Fi 1

‘a, b, g, n, ac’ TARİH OLUYOR

Wi-Fi versiyonlarının son kullanıcılar tarafından daha rahat algılanabilmesi için ürün tanıtım ve kutularında kullanılacak özel logolar da hazırlandı. Yeni dönemde, Wi-Fi teknolojisini barındıran ürünlerde “a, b, g, n, ac” gibi çoğu kullanıcı için bir anlam ifade etmeyen ifadeler yerine, bağlantı kalitesi sayılarla değerlendirilecek.

“Wi-Fi” ibaresinin hemen yanında yer alacak olan bu sayıların artması bağlantı kalitesinin de daha yüksek olduğunu gösterecek. Böylece kullanıcıların, cihazların desteklediği Wi-Fi teknolojisini anlamak için 1’den 6’ya kadar giden rakamın yüksek olmasına dikkat etmesi yeterli olacak.









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