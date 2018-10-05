wi-fi
Teknoloji
Haberler > Ekonomi > Teknoloji > Wi-Fi teknolojisi yenileniyor

Wi-Fi'a yeni standart geliyor, ismi de artık değişiyor

Kablosuz ağ teknolojilerinde 2019 yılında yeni standarda geçilecek. Daha yüksek bağlantı kalitesi ve güvenlik sunacak olan Wi-Fi 6 ile birlikte ‘802.11 a/b/g/n/ac’ gibi anlaması güç olan ifadeler de artık kullanılmayacak.

05.10.2018 - 09:34 | Güncelleme:

Dünya genelinde kablosuz ağ teknolojilerinde gelecek yıl yeni versiyona geçiliyor. 2019 yılında hayatımıza girecek olan ve Wi-Fi 6 adı verilen yeni teknoloji, kullanıcılara daha yüksek veri kapasitesi, performans ve güvenlik sunacak.

Kablosuz ağ teknolojileri alanında standartları belirleyen uluslararası kuruluş olan Wi-Fi Alliance’ın duyurduğu Wi-Fi 6 ile birlikte çoğu internet kullanıcısının farkını anlamakta güçlük çektiği Wi-Fi versiyonları da yeniden adlandırılacak.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre hali hazırda Wi-Fi teknolojisini barındıran cihazların hangi teknolojik özelliklere sahip olduğu, “802.11ac” veya “802.11 b/g/n” gibi uzantılarla ifade ediliyor. Ancak çoğu internet kullanıcısı bunların ne anlama geldiğini, farklarının neler olduğunu bilmiyor.

İŞTE YENİ VERSİYONLAR

Wi-Fi Alliance’nin attığı radikal adımla birlikte artık Wi-Fi versiyonlarının isimlendirilmesinde yeni modele geçilecek. 2019 yılından itibaren yeni çıkacak olan cihazlarda da yeni isimlendirmeler kullanılacak.

Buna göre 2019’da yayınlanacak yeni nesil Wi-Fi teknolojisinin tam adı Wi-Fi 802.11ax olacak. Ancak bu versiyona Wi-Fi 6 adı verilecek. Wi-Fi 6 ile birlikte mevcut ve eski Wi-Fi versiyonlarının isimleri de şu şekilde güncellenecek:

802.11ax (2019): Wi-Fi 6

802.11ac (2014): Wi-Fi 5

802.11n (2009): Wi-Fi 4

802.11g (2003): Wi-Fi 3

802.11a (1999): Wi-Fi 2

802.11b (1999): Wi-Fi 1

 

‘a, b, g, n, ac’ TARİH OLUYOR

Wi-Fi versiyonlarının son kullanıcılar tarafından daha rahat algılanabilmesi için ürün tanıtım ve kutularında kullanılacak özel logolar da hazırlandı. Yeni dönemde, Wi-Fi teknolojisini barındıran ürünlerde “a, b, g, n, ac” gibi çoğu kullanıcı için bir anlam ifade etmeyen ifadeler yerine, bağlantı kalitesi sayılarla değerlendirilecek.

“Wi-Fi” ibaresinin hemen yanında yer alacak olan bu sayıların artması bağlantı kalitesinin de daha yüksek olduğunu gösterecek. Böylece kullanıcıların, cihazların desteklediği Wi-Fi teknolojisini anlamak için 1’den 6’ya kadar giden rakamın yüksek olmasına dikkat etmesi yeterli olacak.




GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER