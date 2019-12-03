Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın 750 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı oyun parkı Wonderland’ı (Ankapark) elektrik çarptı… Parkın elektrikleri, 2-2.5 milyon TL borcu nedeniyle bugün öğleden sonra kesildi. Çalışanlar evlerine gönderildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İşletmeci şirket ile Başkent Elektrik arasında borcun ödenmesi konusunda görüşmeler sürüyor. İşletmeci şirketin yabancı menşeli bir gruba satılması konuşulurken gündeme gelen elektrik kesintisi, finansmanla ilgili yaşanan sorunların büyüklüğünü de gözler önüne serdi.