Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Geçen hafta Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol fiyatları koronavirüs sebebiyle yaşanan talepteki sert düşüşle tarihinde ilk defa eksi 37 dolara düşmüştü. Söz konusu fiyatlama mayıs ayı petrol kontratları için oluşmuştu. Mayıs ayı kontratlarının uzlaşma tarihi olan 20 Nisan'da ABD'de petrol depolayacak yer kalmamış olması üreticilerin petrol alana para ödediği olağandışı bir gün yaşanmasına yol açtı.

Söz konusu kontratlarda her ayın 25'inden dört gün önce uzlaşmaya varılıyor. Ayın 25'i tatil gününe rastlarsa, bu tarih 25'inden önce tatil olmayan güne göre belirleniyor. 25'i geçen ay cumartesiye rastladığı için uzlaşma tarihi 24 Nisan'dan 4 gün öncesi yani 20 Nisan oldu.

Şu anda ise haziran ayı kontratları ağırlıklı fiyatı belirliyor. Yani şu anda alınıp satılan kontratların teslimatı haziran ayında gerçekleşecek. Koronavirüs salgını sebebiyle alınan bazı tedbirlerin dünya genelinde gevşetilmesine rağmen petrol talebinin kısa vadede sert bir yükseliş yaşaması beklenmiyor. Bu sebeple mayıs için yaşanan depolama sorunu haziranda da yaşanabilir.

720 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Bu korkuyla beraber son günlerde yatırımcılar petrolden iyice uzak durmaya başladı. Cuma günü 17 dolardan kapanan WTI ham petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla 10.8 dolara kadar geriledi. Yani 2 günde fiyatlarda yaklaşık yüzde 36'lık düşüş yaşandı.

Bu düşüşte dünyanın en büyük petrol fonu olan Birleşik Devletler Petrol Fonu'nun (USO) haziran ayı petrol kontratlarının tamamını satacağını açıklaması da etkili oldu. Bu fonun önümüzdeki birkaç gün içinde 720 milyon dolarlık bir satış yapacağı anlamına geliyor.

Talebin düşük olduğu bir ortamda yapılan bu satış açıklaması haliyle petrol fiyatında önemli bir düşüş yaşanmasına yol açtı.

BRENT'TE DÜŞÜŞ SINIRLI

Türkiye'deki 'pompa' fiyatlarını etkileyen Brent petrolde ise şimdilik WTI'deki kadar büyük bir panik yaşanmıyor. TSİ 13.45 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 20.4 dolar seviyesinde. Bu Brent petrolde son 2 günde yüzde 4.5 düşüş yaşandığı anlamına geliyor.

Uzmanlar Brent petrolün ağırlıklı olarak denizden çıkarıldığı için depolama sorunundan WTI kadar etkilenmediğini belirtiyor. Doğrudan tankerlere aktarılan ham petrol talebin arttığı pazarlara daha kolay yönlendirilebiliyor.