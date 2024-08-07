X, San Francisco ofisini kapatıyor

X’in sahibi Elon Musk geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada San Francisco merkezine şiddet yanlısı çeteler ve uyuşturucu bağımlılarının girmeye çalışmasından bıktığını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından San Francisco merkezinin tamamen kapatılacağı açıklandı.

CEO Linda Yaccarino, X çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, çalışanların San Jose'deki ofislere taşınacağını bildirdi. Times'ın aktardığına göre X ayrıca, xAI ile aynı alanı paylaşacağı Palo Alto'da da yeni bir ofis açacak.

Bu taşınma haberi, Musk'ın hem X hem de SpaceX merkezlerini Teksas'a taşıma planlarını açıklamasından sadece birkaç hafta sonra geldi. Milyarder isim, taşınmanın nedeni olarak "hem ailelere hem de şirketlere" saldırdığını söylediği Kaliforniya yasalarını gösterdi. California’daki yasa, okulların ebeveynlere çocuklarının cinsiyet değiştirdiğini haber vermesini yasaklıyordu.