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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Twitter X'te yeni özellik: Manşet paylaşımı gözükmeyecek! - Teknoloji Haberleri

        X'te manşet paylaşımı gözükmeyecek

        Elon Musk, gönderilerin daha iyi görünmesini sağlayacağını açıklayarak X'te haber linki paylaşımlarında manşetleri göstermeyeceğini duyurdu

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 05.10.2023 - 08:25 Güncelleme: 05.10.2023 - 08:41
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        Twitter (X)'te bir değişiklik daha!
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        Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'tan sahibi olduğu Twitter'da (X) bir değişiklik daha geldi.

        Musk'ın ismi de dahil olmak üzere birçok özelliğini farklılaştırdığı X uygulamasında ve masaüstünde bundan böyle haber linki paylaşımlarında manşetler gözükmeyecek. iOS'ta, bir bağlantı göndermeye çalıştığınızda, yalnızca eki içeren bir resim gözükecek. X yalnızca makalenin ana resmini ve sizi bağlayacağı etki alanını gösterecek ve o resme tıklandığında haber içeriğine gidecek.

        "ESTETİK AÇIDAN DAHA GÜZEL OLACAK"

        Sosyal medya şirketinin sahibi Elon Musk bu ayın başlarında gerçekleştirdiği bir röportajda şirketin değişikliği düşündüğünü ve bunu "estetiği büyük ölçüde iyileştirmenin" bir yolu olarak sunduğunu belirtmişti. Bir X sözcüsü CNBC'ye verdiği demeçte, başlıkların ve bağlantıların kaldırılmasının geniş bir sunumu temsil edip etmediğini araştırdığını da vurguladı.

        'KAFA KARIŞTIRICI HALE GELDİ'

        Musk'ın uygulamada gerçekleştirdiği birçok değişim gibi bu da kullanıcılarını ilk etapta çok memnun etmemiş gibi gözüküyor. X kullanıcıları, gönderilerin yalnızca tek tek haber makalelerinin grafiklerini gösterdiğini ve bunun da anlaşılmasını kafa karıştırıcı hale getirdiğini belirtti.

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