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        Haberler Ekonomi Teknoloji X'ten Türkiye açıklaması - Teknoloji Haberleri

        X'ten Türkiye açıklaması

        X (Twitter) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Türkiye'deki 700'den fazla hesabı engellemek için kendilerine pek çok mahkeme kararı ilettiğini ancak bu kararlara itiraz ettiklerini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 23:01 Güncelleme: 23.03.2025 - 23:01
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        X'ten Türkiye açıklaması
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        Sosyal medya platformu X (Twitter) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kednilerine iletilen mahkeme kararlarına ilişkin açıklamada bulundu.

        X'e ait Global Government Affairs hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz.

        Herkesin ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararlı bir platform sağlamak X için her şeyden önemlidir ve biz Türk hükümetinin bu kararının yalnızca hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyduğuna inanıyoruz. Bu ilkeleri hukuk sistemi aracılığıyla savunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. X, faaliyet gösterdiğimiz her yerde her zaman ifade özgürlüğünü savunacaktır."

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