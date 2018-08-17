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Xiaomi, Türkiye distribütörünü açıkladı

Bir süredir Türkiye'de kiminle çalışacağı konuşulan ve tüketicilerin ürünlerin satış ve satış sonrası hizmetleri nasıl alacağı konusunda sıkıntı yaşanan Xiaomi hakkındaki dertleri Evofone giderecek. Düzenlenen basın toplantısıyla Türkiye'nin tek ve yetkili distribütörü olduğunu açıklayan şirket, eylül ve ekimde İstanbul'da iki adet mağaza açacaklarını belirtti. Xiaomi Mi A2 modeli akıllı telefon ise toplantı ile eşzamanlı piyasaya çıktı

17.08.2018 - 09:01 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektörü markası EVOFONE, Çin merkezli, dünyaca ünlü teknoloji şirketi Xiaomi’nin akıllı telefonları ve tüm ürünlerinin Türkiye’deki yetkili distribütörü oldu. Samsung, Apple, LG, Sony gibi markalarının ürünlerini, kendi tasarımı olan EVO RS serisi cep telefonlarını Türk tüketicileri ile buluşturan şirket, Xiaomi’nin yenilikçi ve erişilebilir tasarım anlayışı ile akıllı telefondan televizyona, dizüstü bilgisayardan drone’a, bisikletten scooter’a kadar farklı ürün çeşitleri ile yeni nesil teknolojik ürünlerini, Eylül ayında İstanbul’da açılacak ilk Mi Shop’ta satışa sunacak. 

İSTANBUL'A İKİ MAĞAZA

Konu hakkında konuşan EVOFONE Genel Müdür Yardımcısı Onur Çon, şöyle dedi: “EVOFONE olarak farklı kategorilerdeki ürünleri, tüm dünyada beğeniyle kullanılan Xiaomi’nin Türkiye’deki yetkili distribütörü olmaktan dolayı gururluyuz. Ayrıca müşterilerimize daha iyi hizmet vermek adına Eylül ve Ekim aylarında önce Vadi İstanbul’da sonra da Forum İstanbul’da iki Mi Shop açacağız. Bu iki mağazada Xiaomi ürünleri hakkında detaylı alabilecek olan tüketiciler, 160 farklı Xiaomi ürün seçeneğini de yerinde deneyimleyebilecekler. İstanbul ve Türkiye genelindeki Mi Shop sayımızı kısa süre içerisinde artırmak da öncelikli iş planlarımız arasında yer alıyor."

 

XIAOMI Mi A2 SATIŞA ÇIKTI

Android One işletim sistemi, ultra ince tasarım, metal kasa, Qualcomm® Snapdragon 660 AIE 2.2 GHz işlemci, HDR görüntüleme teknolojisi, 5,99 inç 2.160x1.080 piksel FHD+ ekran, yapay zeka destekli 12+20 MP çift kamera, parmak izi okuyucu, 3.010 mAh hızlı şarj özellikli pil, çift nano SIM kart seçeneği ve 4+32 GB’tan 6+128 GB'a kadar bellek özelliklerine sahip olan Mi A2; EVOFONE iş ortaklarından TeknoSA mağazaları ve www.teknosa.com.tr‘de 2.599 TL fiyatla satışa sunulacak.

Telefon ülkeye giriş kampanyası sebebiyle şimdilik 2.199 TL indirimli fiyat etiketine sahip olacak.

SERVİSTE İKİ ETİKETE DİKKAT

Toplantıda telefonların üzerinde Mi ve Evofone etiketlerinin bulunmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Onur Çon, teknik destek konusunda Genpa ortaklığına gittiklerinin de altını çizdi.

Yani Türkiye garantili ürünler bu iki hologramlı etiketten anlaşılacak. Teknik desteği ise ülke genelinde hizmet veren Genpa verecek.

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