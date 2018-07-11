Pekin merkezli dünyanın en büyük dördüncü telefon üretisicisi Xiaomi’ni resmen Türkiye pazarına giriyor. Apple ve Samsung gibi rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlarıyla kullanıcıların sevgisini kazanan Çinli üreticinin ilk iki mağazasını açacağı yer belli oldu.

Donanım Haber’den Erdi Özüağ’ın Twitter hesabında paylaştığı bilgiye göre Xiaomi’nin iki resmi mağazası da İstanbulda açılacak. ‘Mi Store’lardan birisi Sarıyer’deki Vadi İstanbul AVM’ye açılacakken bir diğeri ise Bayrampaşa’daki Forum İstanbul AVM’de bulunacak.

Son yıllardaki yükselişiyle akıllı telefon üreticileri arasında haklı bir başarıya imza atan Xiaomi, son dönemlerde Orta Doğu pazarına yatırım yapmaya başladı. Şirket geçtiğimiz günlerde Katar’da ilk resmi ‘Mi Store’unu açmıştı.